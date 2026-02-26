‘삼전 폭파한다’ 대기업 협박만 10여회…10대 구속기로
삼성전자와 네이버, 카카오 등에 반복적으로 폭파 협박을 한 10대가 구속기로에 놓였다.
경기 분당경찰서는 공중 협박 혐의를 받는 10대 A군에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)이 26일 오전 11시 수원지법 성남지원에서 열린다고 밝혔다.
A군은 지난해 10월부터 올해 1월까지 삼성전자, 카카오, 네이버, KT 등을 폭파하겠다는 글을 온라인에 약 10회에 걸쳐 게시한 혐의를 받는다.
타인의 명의를 이용해 글을 작성한 A군은 회사를 폭파하거나 임원진을 총으로 쏘겠다는 내용 등을 작성했다. 또한 계좌에 돈을 입금하라고 요구하기도 했다.
A군에 대한 구속 여부는 이날 오후쯤 결정될 전망이다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
