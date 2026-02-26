시사 전체기사

‘모텔 살인’ 20대女 신상 이미 유출됐는데…뒤늦게 SNS 비공개

입력:2026-02-26 10:09
서울 강북구 수유동 모텔에서 남성 2명을 숨지게 한 혐의를 받는 20대 여성 A씨가 지난 12일 서울북부지법에서 영장실질심사를 받기 위해 출석하고 있다. 오른쪽 사진은 A씨의 SNS로 추정되는 계정. 연합뉴스

‘강북 모텔 연쇄살인 사건’ 피의자인 20대 김모씨의 SNS 계정이 뒤늦게 비공개로 전환됐다. 앞서 그의 SNS 게시물이 온라인상에 확산하는 등 신상 유출이 벌어져 ‘사적 제재’ 논란이 인 바 있다.

26일 취재를 종합하면 김씨의 인스타그램 계정은 전날 낮 12시를 전후해 비공개로 전환됐다. 긴급체포 된 지 2주 만이자 구속 상태로 검찰에 넘겨진 지 6일 만이다.

김씨 SNS 팔로워 수는 언론 보도 이후 꾸준히 늘어 전날 오후 3시30분 기준 1만1000여명까지 폭증했다. 지난 19일에 240명이었고 약 45배나 증가한 것이다.

앞서 경찰이 김씨 신상 공개를 하지 않기로 하자 네티즌은 SNS 게시물을 근거로 온라인상에 그의 신상을 퍼트리는 등 사적 제재에 나선 바 있다.

이에 대해 경찰은 추가 수사에 지장은 없다는 입장이다. 현재 경찰은 포렌식 결과를 토대로 김씨가 문자나 SNS 메신저 등으로 접촉한 남성들을 조사 중이다.

김씨는 지난해 12월과 지난 1월, 2월 세 차례에 걸쳐 강북구 일대 숙박업소 등에서 20대 남성 3명에게 약물이 든 음료를 건네 2명을 살해하고 1명에게 상해를 입힌 혐의를 받는다. 경찰은 지난 19일 살인, 특수상해, 마약류관리법 위반 혐의로 그를 검찰에 송치했다.

경찰은 또 김씨가 지난달 24일 새벽 강북구 수유동의 한 노래주점에서 30대 남성에게 약물이 든 음료를 건네 의식을 잃게 한 정황을 추가로 확인하고 입건 전 조사(내사)를 하고 있다.

박민지 기자 pmj@kmib.co.kr

