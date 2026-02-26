‘모텔 살인’ 20대女 신상 이미 유출됐는데…뒤늦게 SNS 비공개

서울 강북구 수유동 모텔에서 남성 2명을 숨지게 한 혐의를 받는 20대 여성 A씨가 지난 12일 서울북부지법에서 영장실질심사를 받기 위해 출석하고 있다. 오른쪽 사진은 A씨의 SNS로 추정되는 계정. 연합뉴스

이에 대해 경찰은 추가 수사에 지장은 없다는 입장이다.