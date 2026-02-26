검찰총장 대행 “AI 악용 등 가짜뉴스 선거사범 엄정대응”

구자현 검찰총장 직무대행이 지난 10일 청와대에서 열린 국무회의에서 마약수사 관련 이재명 대통령 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

올해 6월 3일에 예정된 제9회 전국 동시 지방선거가 100일도 채 남지 않았다”며 “검찰은 제9회 전국 동시 지방선거를 앞두고 가짜뉴스를 유포하는 선거사범에 대해 가능한 모든 수단을 동원하여 엄정히 대응하겠다”고 전했다.