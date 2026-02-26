검찰총장 대행 “AI 악용 등 가짜뉴스 선거사범 엄정대응”
구자현 검찰총장 직무대행(대검찰청 차장)이 오는 6월 실시될 지방선거를 앞두고 가짜뉴스 선거사범에 대해 엄정 대응하겠다고 26일 밝혔다.
구 대행은 이날 정부서울청사에서 ‘인공지능(AI) 악용 등 가짜뉴스 엄정 대응을 위한 검경 합동 담화문’을 내고 “최근 인공지능기술이 발전하고 사회적 갈등이 심화되면서 딥페이크 영상 등을 이용한 가짜뉴스가 실제와 구분하기 어려울 정도로 정교해졌다”고 지적했다.
구 대행은 “올해 6월 3일에 예정된 제9회 전국 동시 지방선거가 100일도 채 남지 않았다”며 “검찰은 제9회 전국 동시 지방선거를 앞두고 가짜뉴스를 유포하는 선거사범에 대해 가능한 모든 수단을 동원하여 엄정히 대응하겠다”고 전했다.
이어 “과학수사 등 모든 수사기법을 활용해 범행을 낱낱이 규명하는 한편, 해외 서버를 이용하는 범죄 등도 국제 사법 공조를 통해 끝까지 추적할 것”이라며 “적발된 사범에 대해서는 죄에 상응하는 무거운 형이 선고될 수 있게 공소 유지와 구형에도 철저를 기하겠다”고 했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사