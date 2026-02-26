시사 전체기사

검찰총장 대행 “AI 악용 등 가짜뉴스 선거사범 엄정대응”

구자현 검찰총장 직무대행이 지난 10일 청와대에서 열린 국무회의에서 마약수사 관련 이재명 대통령 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

구자현 검찰총장 직무대행(대검찰청 차장)이 오는 6월 실시될 지방선거를 앞두고 가짜뉴스 선거사범에 대해 엄정 대응하겠다고 26일 밝혔다.

구 대행은 이날 정부서울청사에서 ‘인공지능(AI) 악용 등 가짜뉴스 엄정 대응을 위한 검경 합동 담화문’을 내고 “최근 인공지능기술이 발전하고 사회적 갈등이 심화되면서 딥페이크 영상 등을 이용한 가짜뉴스가 실제와 구분하기 어려울 정도로 정교해졌다”고 지적했다.

구 대행은 “올해 6월 3일에 예정된 제9회 전국 동시 지방선거가 100일도 채 남지 않았다”며 “검찰은 제9회 전국 동시 지방선거를 앞두고 가짜뉴스를 유포하는 선거사범에 대해 가능한 모든 수단을 동원하여 엄정히 대응하겠다”고 전했다.

이어 “과학수사 등 모든 수사기법을 활용해 범행을 낱낱이 규명하는 한편, 해외 서버를 이용하는 범죄 등도 국제 사법 공조를 통해 끝까지 추적할 것”이라며 “적발된 사범에 대해서는 죄에 상응하는 무거운 형이 선고될 수 있게 공소 유지와 구형에도 철저를 기하겠다”고 했다.

한명오 기자 myungou@kmib.co.kr

