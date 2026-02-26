한은, 금리전망 3개월→6개월로 확대…점 찍어 금리 예측한다
한국은행이 기준금리 전망 제시 방식을 개편한다. 기존 3개월 내 조건부 금리전망을 6개월 후 전망으로 확대하고, 금융통화위원들이 향후 금리 수준을 점으로 표시해 공개하는 ‘점도표’ 방식을 도입한다.
한은은 26일 통화정책방향 결정회의부터 총재를 포함한 금융통화위원 7명이 6개월 후 기준금리 수준에 대한 전망을 각각 3개의 점으로 제시한다고 밝혔다. 위원 전원이 제시하는 점은 총 21개로, 향후 기준금리 경로에 대한 금통위원들의 판단이 수치 형태로 공개된다.
한은은 2022년 10월부터 향후 3개월 내 조건부 금리전망을 제시해왔다. 다만 총재 기자간담회 과정에서 가능성 형태로 설명하는 방식이라 메시지가 불분명하다는 지적을 받아왔다. 전망 시계 역시 3개월로 짧아 당월 정책 결정과 비교해 추가적인 정보가 제한적이라는 평가가 나왔다.
이번 개편으로 금통위원들은 6개월 뒤 기준금리 수준에 대해 확률 분포를 반영한 3개의 점을 제시하게 된다. 점 3개를 모두 동일한 금리 수준에 찍을 수도 있고, 서로 다른 금리 수준에 나눠 제시할 수도 있다. 이를 통해 기준 시나리오뿐 아니라 상·하방 리스크까지 함께 드러내겠다는 취지다.
한은은 미국 연방준비제도(Fed)가 연방공개시장위원회(FOMC) 위원들의 금리 전망을 점으로 표시해 공개하는 ‘점도표(dot plot)’ 방식을 참고해 제도를 설계했다. 다만 연준은 위원 수가 19명에 달하는 반면 한국은 금통위원이 7명에 불과한 점을 고려해, 위원별 1개 점이 아니라 3개의 점을 제시하는 방식을 택했다.
조건부 금리전망은 앞으로 한은이 경제전망을 발표하는 2·5·8·11월 통화정책방향 결정회의 때 연 4회 공개된다. 공개 시점은 기준금리 결정 이후이며, 별도 자료 없이 의결문과 함께 발표된다. 이후 총재가 기자간담회를 통해 전망 제시 배경을 설명할 예정이다.
기존 3개월 내 금리전망은 당분간 정성적으로 설명하는 방식으로 병행 운영하되, 이행 기간 이후에는 6개월 후 전망 중심으로 전환할 계획이다. 1년 시계로의 추가 확대에 대해서는 새로운 제도의 효과를 평가한 뒤 중장기적으로 검토한다는 방침이다.
아울러 그동안 총재 기자간담회를 통해 공개해온 당월 기준금리 결정에 대한 표결 결과도 앞으로는 의결문 보도자료에 함께 담아 공개된다.
한은 관계자는 “금통위원들의 중장기 금리 경로에 대한 인식을 보다 구체적으로 전달함으로써 시장의 기대 형성을 효율적으로 관리하고, 통화정책의 파급 효과를 높일 수 있을 것”이라고 말했다.
