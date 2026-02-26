우리금융, 전북 금융거점 확대…5년간 1조6000억원 공급
KB·신한 이어 금융지주 집적 가속
국민연금 중심 자산운용 생태계 확대
우리금융그룹이 전북특별자치도의 제3금융중심지 도약에 맞춰 자산운용·은행·보험 등 주요 계열사를 중심으로 금융 인프라 확대에 나선다. KB금융과 신한금융에 이어 우리금융까지 전북혁신도시 금융 거점 구축에 참여하면서 국민연금을 중심으로 한 민간 금융기관 집적 흐름이 본격화되는 모습이다.
우리금융은 26일 국민연금공단이 위치한 전북 전주를 자본시장 거점으로 육성하기 위해 계열사 진출과 지역 인력 확충을 추진한다고 밝혔다.
현재 우리은행 등 전주지역 근무 인력은 약 200명 수준으로, 향후 우리자산운용 등 계열사 추가 진출을 통해 300명 이상으로 확대할 계획이다.
우리금융은 자본시장 핵심 계열사인 우리자산운용 전주사무소를 개설하고 현지 인력을 채용해 국민연금공단과의 협업 및 지역 금융 네트워크를 강화할 방침이다. 전북지역 대학생을 대상으로 한 인턴십 프로그램도 운영해 자산운용 분야 인재 양성 기반을 확대한다.
우리은행은 도내 13개 영업망을 기반으로 기업금융 특화채널인 ‘전북BIZ프라임센터’를 신설한다. 해당 센터는 첨단전략산업 기업을 대상으로 투자·대출·경영컨설팅을 연계한 종합 금융서비스를 제공하는 생산적 금융 거점 역할을 맡는다.
보험 계열사인 동양생명과 ABL생명은 전속 설계사 중심의 지역 인력 채용을 확대하고, 우리신용정보는 전주영업소를 신설해 지역 금융기관 대상 채권관리 서비스를 강화할 예정이다.
우리금융은 벤처 창업지원 프로그램 ‘디노랩(DINNOlab)’을 통해 전북 지역 핀테크 스타트업 발굴과 육성에도 나선다.
아울러 2030년까지 약 1조6000억원 규모의 자금을 지역 중소기업과 소상공인에 공급하고, 전북신용보증재단 출연 등을 통한 저금리 보증대출 지원도 확대할 계획이다.
우리금융 관계자는 “세계 3대 연기금인 국민연금공단 소재지 전주에 자본시장 거점을 구축하는 것은 금융 경쟁력을 강화하는 중요한 기회”라며 “지역 금융 인프라 확충을 통해 균형발전과 지역경제 활성화에 기여하겠다”고 말했다..
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
