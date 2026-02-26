시사 전체기사

[속보] 한은, 기준금리 6연속 동결…연 2.50%

입력:2026-02-26 09:52
수정:2026-02-26 09:53
[속보] 한은, 기준금리 6연속 동결…연 2.50%
[속보] 한은, 올해 성장률 전망치 1.8→2.0% 상향 조정

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

백재연 기자
디지털뉴스부
백재연 기자
1048
안녕하세요. 백재연 기자입니다.
