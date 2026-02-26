시사 전체기사

[속보] 한은, 기준금리 연 2.50% 동결…집값 불안에 6연속 유지

입력:2026-02-26 09:51
이창용 한국은행 총재가 26일 서울 중구 한국은행 본관에서 열린 금융통화위원회 본회의에서 의사봉을 두드리고 있다. 사진공동취재단

한국은행 금융통화위원회(금통위)가 26일 통화정책방향회의에서 기준금리를 연 2.50%로 유지하기로 했다. 정부의 시장 안정 조치에도 원·달러 환율이 1400원 중반대에 장기간 머물고 있고, 수도권 집값 불안이 여전한 만큼 한은이 추가적인 금리 인하보다 금융 안정에 무게를 둔 것이라는 분석이 나온다.

앞서 한은은 2024년 10월 기준금리를 0.25% 포인트 내리는 이른바 ‘베이비컷’을 단행하며 통화정책을 완화하기 시작했다. 이후 지난해 2월과 5월 두 차례 연속 기준금리를 인하했다.

다만 지난해 7월과 8월, 10월, 11월에는 가계부채와 집값 변동성을 고려해 기준금리를 동결했다. 지난달에도 5연속 동결을 이어갔다. 이번 금통위에서도 한은이 기준금리를 동결을 선택한 만큼, 다음 회의(4월 10일) 전까지 약 9개월간 연 2.50%의 기준금리가 유지될 전망이다.

이창용 한국은행 총재가 26일 서울 중구 한국은행 본관에서 금융통화위원회 본회의를 주재하고 있다. 2026.02.26 사진공동취재단

한은이 6번 연속으로 금리를 동결한 배경에는 집값과 환율 불안도 거론된다.

한국부동산원에 따르면 2월 셋째 주(16일 기준) 서울 아파트 매매가격은 전주보다 평균 0.15% 올랐다. 상승 폭은 0.07%포인트 줄었지만, 아직 오름세가 이어지는 추세다.

불안한 환율도 여전하다. 지난 20일 서울 외환시장 주간 거래에서 원·달러 환율 종가는 1429.4원을 기록했다. 지난해 12월 22∼23일 이틀 연속 1480원을 웃도는 등 1500원 선을 위협하던 때와 비교하면 낮은 수준이다.

하지만 미국과 이란 충돌 가능성 등 지정학적 위험, 외국인 투자자 국내 주식 순매도 등의 여파로 환율이 언제 다시 튀어 오를지 안심하기 어려운 상황이다. 이에 따라 한은이 굳이 현 시점에서 기준금리를 내려 원화 평가 절하를 부추길 이유가 없다는 분석이 나온다.

이창용 한은 총재는 이날 오전 8시59분 서울 중구 한은 금통위 회의실에 입장했다. 이 총재는 분홍색 넥타이에 남색 양복 차림이었다.

앞서 오전 8시57분부터 신성환·이수형·유상대·장용성·김종화·황건일 위원 등 6명의 금통위원이 차례로 회의실에 모습을 드러냈다. 위원들은 굳은 표정으로 자리에 앉아 회의를 준비했다.

한은은 이날 수정 경제전망도 발표한다. 지난해 11월 경제전망에서 올해 경제성장률을 1.8%로 제시했지만, 이번 발표에서 이를 1.9%나 2.0% 수준으로 상향 조정할 가능성이 크다.

박세환 기자 foryou@kmib.co.kr

