[속보] 한은, 기준금리 연 2.50% 동결…집값 불안에 6연속 유지
한국은행 금융통화위원회(금통위)가 26일 통화정책방향회의에서 기준금리를 연 2.50%로 유지하기로 했다. 정부의 시장 안정 조치에도 원·달러 환율이 1400원 중반대에 장기간 머물고 있고, 수도권 집값 불안이 여전한 만큼 한은이 추가적인 금리 인하보다 금융 안정에 무게를 둔 것이라는 분석이 나온다.
앞서 한은은 2024년 10월 기준금리를 0.25% 포인트 내리는 이른바 ‘베이비컷’을 단행하며 통화정책을 완화하기 시작했다. 이후 지난해 2월과 5월 두 차례 연속 기준금리를 인하했다.
다만 지난해 7월과 8월, 10월, 11월에는 가계부채와 집값 변동성을 고려해 기준금리를 동결했다. 지난달에도 5연속 동결을 이어갔다. 이번 금통위에서도 한은이 기준금리를 동결을 선택한 만큼, 다음 회의(4월 10일) 전까지 약 9개월간 연 2.50%의 기준금리가 유지될 전망이다.
한은이 6번 연속으로 금리를 동결한 배경에는 집값과 환율 불안도 거론된다.
한국부동산원에 따르면 2월 셋째 주(16일 기준) 서울 아파트 매매가격은 전주보다 평균 0.15% 올랐다. 상승 폭은 0.07%포인트 줄었지만, 아직 오름세가 이어지는 추세다.
불안한 환율도 여전하다. 지난 20일 서울 외환시장 주간 거래에서 원·달러 환율 종가는 1429.4원을 기록했다. 지난해 12월 22∼23일 이틀 연속 1480원을 웃도는 등 1500원 선을 위협하던 때와 비교하면 낮은 수준이다.
하지만 미국과 이란 충돌 가능성 등 지정학적 위험, 외국인 투자자 국내 주식 순매도 등의 여파로 환율이 언제 다시 튀어 오를지 안심하기 어려운 상황이다. 이에 따라 한은이 굳이 현 시점에서 기준금리를 내려 원화 평가 절하를 부추길 이유가 없다는 분석이 나온다.
이창용 한은 총재는 이날 오전 8시59분 서울 중구 한은 금통위 회의실에 입장했다. 이 총재는 분홍색 넥타이에 남색 양복 차림이었다.
앞서 오전 8시57분부터 신성환·이수형·유상대·장용성·김종화·황건일 위원 등 6명의 금통위원이 차례로 회의실에 모습을 드러냈다. 위원들은 굳은 표정으로 자리에 앉아 회의를 준비했다.
한은은 이날 수정 경제전망도 발표한다. 지난해 11월 경제전망에서 올해 경제성장률을 1.8%로 제시했지만, 이번 발표에서 이를 1.9%나 2.0% 수준으로 상향 조정할 가능성이 크다.
박세환 기자 foryou@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사