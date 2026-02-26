영진전문대 ‘대학생 전시디자인 공모전’ 대상 8관왕
대구 영진전문대학교는 인테리어디자인과 전시디자인전공 학생들이 ‘제13회 대학생 전시디자인 공모전’에서 대상과 최우수상을 받았다고 26일 밝혔다.
올해 공모전은 ‘경험 중심 전시’를 주제로 전통적 전시부스 완성도를 겨루는 ‘생활가전 부문’과 새로운 전시연출기법을 제안하는 ‘창의적 전시 부문’으로 진행됐으며 역대 최다인 30여개 대학이 참가했다.
대학생 전시디자인 공모전은 전국 2·4년제 대학생이 참여하는 국내 유일의 전시디자인 분야 대회로 한국전시산업진흥회와 한국전시디자인협회가 공동 주최하고 산업통상자원부가 후원하고 있다.
본선에서 영진 H2O팀(박선영·정소윤·최영우·김진아)은 ‘COWAY Revulet’로 창의적 전시 부문 대상(산업통상자원부 장관상)을 받았다. 청하예술단팀(이청호·현지예·신하윤)은 ‘The Identity of Sound’로 생활가전 부문 최우수상(한국전시산업진흥회장상)을 수상했다. 이 외에도 5개 팀이 입선에 오르며 출품 7개 팀(19명) 전원이 입상하는 성과를 거뒀다. 특히 이 학과는 4회 대회부터 참여해 13회까지 총 8차례 대상을 수상하며 ‘대상 8관왕’ 성과를 냈다.
권기태 인테리어디자인과 학과장(교수)은 “인테리어와 전시디자인 분야에서 전국 최고 수준의 명품 인재를 배출한다는 자부심으로 학제를 3년제로 개편했다”며 “앞으로도 현장에 즉시 투입 가능한 실무형 인재 양성에 더욱 힘쓰겠다”고 밝혔다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
