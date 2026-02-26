美 “관세 15% 일부 국가에 적용, 다른 국가는 더 높아질 수도”

트럼프, 더 강한 관세 언급 뒤 관세 전망 구체화

그리어 무역대표부(USTR) 대표 “일부에는 15%로 오르고, 다른 국가는 더 높아질 수 있어”

“301조 불공정 무역 조사, 이미 많은 사례 확보”

제이미슨 그리어 미 무역대표부 대표가 24일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령의 국정연설을 듣기 위해 미 연방 의회 의사당에 도착하는 모습. 연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 국정연설을 통해 더 강한 관세를 예고한 가운데 제이미슨 그리어 미국 무역대표부(USTR) 대표가 25일(현지시간) 현재 10%인 글로벌 대체 관세를 일부 국가에 대해 15%로 인상할 수 있다고 밝혔다. 무역법 122조에 근거한 임시 관세를 10% 또는 15%로 차등 적용한 뒤, 무역법 301조 조사를 통해 부과하는 관세는 15%보다 더 높일 수 있다는 취지로 해석된다.



그리어 대표는 이날 폭스비즈니스에 출연해 “우리는 현재 10% 관세를 부과하고 있다. 일부에 대해서는 15%로 오르고, 다른 국가들에 대해서는 더 높아질 수 있다”며 “전반적으로는 최근 우리가 적용해온 관세 수준과 비슷한 범위 내에서 결정될 것”이라고 말했다.



그의 발언은 현재 부과 중인 무역법 122조상의 10% 글로벌 관세를 국가별로 차등 적용해 최대 15%까지 인상할 수 있다는 의미로 해석된다. 이는 전 세계에 15% 관세를 일괄 부과하겠다고 예고한 트럼프 대통령의 입장과는 다소 차이가 있는 것으로 보인다. 그리어의 설명은 122조에 따라 국가별로 10% 또는 15%의 관세를 차등 적용한 뒤, 무역법 301조에 따른 관세는 그보다 더 높은 세율로 부과할 수 있다는 것이다.



그리어는 “301조는 무역대표부가 국가별 불공정 무역 관행을 조사할 수 있도록 허용하며 우리는 이미 많은 사례를 확인했다”며 강제노동, 디지털 기술 기업에 대한 차별, 철강 등에 대한 보조금 지급 사례 등을 언급했다. 이어 301조 조사와 관련해 “이미 준비된 공고가 연방관보에 향후 며칠 또는 몇 주 안에 게시될 것”이라며 공개 의견 수렴 절차, 청문회, 상대국과의 협의 등 조사 진행 절차를 설명했다.



그리어는 “이후 보고서를 작성해 조사 결과를 발표할 것”이라며 “파트너 국가들이 이 문제를 해결하지 못할 경우 대통령이 관세를 부과하거나 서비스 수수료를 부과할 수 있다”고 덧붙였다. 이어 “우리는 집행 메커니즘이 필요하며, 잠재적 관세를 전제로 한 301조 조사는 (미국과 무역합의를 체결한) 해당 국가들이 합의를 준수하도록 하는 집행 수단”이라고 강조했다.



그는 관세 대체 수단으로 거론돼 온 관세법 338조에 대해 “약 100년이 된 법적 권한이지만 여전히 유효하다. 특정 상황에서는 유용할 수 있다”면서도 “무역법 301조 조사와 상무부가 진행 중인 (무역확장법) 232조 조사가 더 견고한 조사와 관세 조치를 시행할 수 있는 영역이라고 생각한다”고 말했다. 이는 관세법 338조보다는 무역법 또는 무역확장법에 근거한 관세 부과를 선호한다는 의미로 풀이된다.



그리어는 무역 전쟁 휴전 상태인 중국에 대해 당장 공격적인 관세를 부과할 뜻이 있느냐는 질의에는 “제품에 따라 중국에 35~40%에서 50% 사이의 관세를 부과해왔다”며 “그 수준이 유지될 것으로 기대한다. 추가 인상할 의도는 없다. 우리는 이전에 체결한 합의를 준수할 방침”이라고 밝혔다.



워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr



