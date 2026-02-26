시사 전체기사

[속보] 김병기, 경찰에 첫 피의자 출석…공천헌금 등 13개 의혹

입력:2026-02-26 09:08
수정:2026-02-26 09:11
뇌물수수와 직권남용, 위계에 의한 업무방해 등 혐의를 받는 무소속 김병기 의원이 26일 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대에 피의자 신분으로 출석, 발언하고 있다. 연합뉴스

김병기 “제기된 모든 의혹 해소해 반드시 명예회복”

한명오 기자 myungou@kmib.co.kr

