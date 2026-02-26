시흥시, 경제 활성화 정책 본궤도 오른다
민생 보듬고 미래 동력 창출
경기도 시흥시는 올해 인공지능(AI)·바이오 등 미래 산업 육성 기조에 부응하고, 노동 정책 강화에 중점을 두며, 기업 성장의 기반까지 확충하는 입체적인 전략으로 ‘민생 살리기’에 총력을 다할 계획이라고 26일 밝혔다.
지난해에 이어 올해도 ‘민생을 앞에 두고 미래를 준비한다’는 목표 아래 경제 활성화 정책을 본궤도에 올리겠다는 구상이다.
먼저 대상별 맞춤형 지원을 통한 2만8000여 일자리를 추가로 만들며, 상반기 중 민선8기 목표인 11만2400개 일자리 창출을 달성한다는 방침이다.
특히 노동지원과를 신설하며 노동 정책 강화를 통해 체계적인 노동정책 기반을 구축하며 노동 가치를 확산하고, 안전한 노동환경을 만든다는 계획이다.
시흥경제를 지탱하는 소상공인 지원도 빈틈없이 추진한다. 오는 3월 24일 시흥상권현장지원단을 개소하고, (예비)소상인을 대상으로 분야별 전문가를 통한 점포 맞춤형 원스톱 통합 지원을 상시 제공할 예정이다.
시흥화폐 시루는 올해 2700억원 발행을 목표로 안정적인 시루 발행을 이어가고, 시루 가맹점 등록 제한 완화로 지역화폐를 통한 민생경제 선순환 구조를 더욱 튼튼히 한다.
또 산업 생태계 고도화 지원을 통해 기업 하기 좋은 시흥을 만든다. 바이오산업 생태계 조성으로 신규 바이오 기업 유치에 주력함과 동시에 제조기업의 디지털 전환을 촉진하며 경쟁력을 확보해 나간다는 방침이다.
이를 위해 중점적으로 추진 중인 것이 AI·로봇 제조 선도모델 구축을 통한 제조혁신이다.
시흥스마트허브도 재생 사업을 활발히 추진하며 질적 개선에 나선다. 기반 시설 정비, 도로·편의시설 확충, 업종 재배치 등 인프라 혁신으로 산업단지 활성화를 도모한다는 목표다.
임병택 시장은 “경제는 시민의 삶과 직결된 문제이기 때문에 시간이 걸리더라도 지속가능한 성장 기반을 탄탄하게 쌓아 올리는 것이 중요하다”며 “민생 안정과 신성장 동력 창출, 산업 경쟁력 강화 등을 균형 있게 추진해 나가겠다”고 말했다.
