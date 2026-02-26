아동복지 교사 급여 1억대 빼돌린 완도군청 공무직 입건
전남 완도군청 공무직 직원이 아동복지 교사 급여 등 보조금 1억원대를 빼돌린 혐의로 경찰에 입건됐다.
완도경찰서는 업무상횡령 혐의로 완도군청 공무직 직원 A씨(50대)를 불구속 입건해 조사하고 있다고 26일 밝혔다.
A씨는 아동복지 교사 급여 업무를 담당하던 기간 계약이 종료된 교사가 계속 근무하는 것처럼 근로 내역을 허위로 꾸며 수년간 보조금 1억여원을 가족 명의 계좌로 빼돌린 혐의를 받는다.
또 자신의 수당을 부당하게 중복 수령한 정황도 확인된 것으로 전해졌다.
해당 비위는 완도군 자체 감사 과정에서 드러났으며, 군은 A씨를 해임한 뒤 경찰에 고발했다.
경찰은 고발장 접수 이후 초동 수사를 진행 중이며, 보조금 사용처와 추가 횡령 여부 등을 조사하고 있다.
완도=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
