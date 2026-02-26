[속보] 김정은 “우리 다치게 하면 韓완전붕괴 배제 못해”

연합

한국의 부잡스러운 행동이 우리의 안전 환경을 다쳐놓는 행위로 인정되는 경우 우리는 임의의 행동을 개시할 수 있다”면서 “그 행동의 연장선에서 한국의 완전붕괴 가능성은 배제될 수 없다”고 경고했다.

최강경 자세를 변함없는 대미정책 기조로 확고히 견지할 것”이라고 강조했다. 이어 “만일 미국이 조선민주주의인민공화국 헌법에 명기된 우리 국가의 현 지위를 존중하며 대조선 적대시 정책을 철회한다면 우리도 미국과 좋게 지내지 못할 이유가 없다”고 언급했다.

조미(북미) 관계의 전망성은 미국 측의 태도에 전적으로 달려있다”면서 “평화적 공존이든 영원한 대결이든 우리는 모든 것에 준비되어 있으며 그 선택은 우리가 하는 것이 아니다”라고 공을 미국에 넘겼다.