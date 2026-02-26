대전시 ‘세계경제과학도시연합’ 회장도시 재선출
대전시가 ‘세계경제과학도시연합(GINI)’ 제2대 회장도시에 재선출됐다.
시는 25일(현지시각) 스페인 말라가 컨벤션센터에서 GINI 고위급 대표자 회의가 개최됐다고 밝혔다.
대전과 스페인 말라가, 독일 도르트문트, 캐나다 퀘벡주, 미국 시애틀·몽고메리카운티 등 6개 회원 도시의 대표는 대전의 회장도시 재선출에 만장일치로 지지를 보냈다. GINI 상설 사무국을 대전에 두는 안건도 의결했다.
GINI 창립을 주도한 대전은 앞으로 2년간 조직의 운영과 확장을 책임지게 됐다.
주디 코스텔로 몽고메리카운티 스페셜 프로젝트 매니저는 “대전은 초대 회장도시로서 다른 도시들을 하나로 모으는 역할을 했다”며 “대전은 그동안 GINI에 강력한 지원을 해 왔다. 회장을 뽑을 때에는 이 같은 리더십과 행동을 본다”고 설명했다.
조쉬 데이비스 시애틀 경제개발공사 부사장은 “2024년 대전에 방문했을 당시 한국과학기술원(KAIST) 여러 연구기관 등에서 다양한 기술을 직접 보고, 혁신 및 개발과정을 살펴봤다”며 “대전은 굉장히 활발하게 혁신이 이뤄지고 있었다”고 지지 이유를 밝혔다.
회원도시들은 GINI의 외연 확장을 위해 추가 회원 가입도 검토하기로 했다.
최성아 대전시 정무경제과학부시장은 “GINI는 창립 이후 지금까지 6개 회원도시를 유지하고 있다. 초창기인 만큼 외연 확장보다 내실을 다지기 위함이었다”며 “다자교류가 본격화되면 회원들의 의사를 물어 추가 회원가입을 진행할 것이다. 가입 기준은 실질적인 교류 의지와 도시의 역량이다. 경제·과학 공동프로젝트를 수행할 수 있는 지역으로 선발할 것”이라고 말했다.
이날 행사는 고위급 회의뿐 아니라 기술 협력을 위한 실무 행사도 함께 진행됐다.
각 지역 과학기술인들은 ‘GINI 연구개발(R&D) 라운드테이블’에서 반도체·바이오·양자 분야의 공동 연구 가능성을 타진했다.
주요 참가 대학인 충남대는 ‘충남대 인공지능(AI) 심포지엄’에서 시와 함께 추진 중인 AI 전략을 해외 혁신도시와 공유했다. AI 연대 의사를 밝힌 대학·연구기관과의 공동 연구, 인재 교류 등 구체적인 협력 방향도 논의했다.
장호종 충남대 AI융합교육연구소장은 “대전은 ABCD+QR, 즉 우주·항공과 바이오헬스 반도체 방산 양자 로봇 등을 6대 전략산업으로 선정했다”며 “혁신을 위해 지방정부와 중앙정부의 협력은 매우 중요하다. 우리나라는 중앙정부와 지방정부 모두 연구에 많은 예산을 투입하고 있다”고 소개했다.
이어 배관표 충남대 교무부처장은 ‘회원 도시 소재 대학 간 협력 프로그램’의 추진 배경과 향후 운영 방향을 소개했다.
최 부시장은 “회원 도시들의 신뢰에 깊은 책임감을 느낀다”며 “GINI를 단순한 선언적 기구가 아닌 회원 지역의 시민들에게 실질적인 경제적 혜택을 주는 글로벌 과학 플랫폼으로 키우겠다”고 강조했다.
부회장으로 당선된 알리시아 이즈퀴에르도 말라가 부시장은 “말라가는 부회장으로서 아시아와 유럽, 북미를 잇는 협력의 구심점이 될 것”이라며 “GINI가 대륙을 넘어 세계 최고의 혁신 공동체로 성장하도록 전폭적으로 지원하겠다”고 말했다.
2024년 9월 창립한 GINI는 경제·과학 분야 협력을 위해 세계 첨단과학 중심 도시들이 모인 연합이다. 공동연구 및 대학 교류, 기업 지원 등의 협력사업을 추진하고 있다.
말라가=글·사진 전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사