대전시 ‘세계경제과학도시연합’ 회장도시 재선출

최성아(왼쪽 첫번째) 대전시 정무경제과학부시장과 세계경제과학도시연합(GINI) 회원도시 대표들이 25일(현지시각) 스페인 말라가 컨벤션센터에서 언론 브리핑을 갖고 있다.

시는 25일(현지시각) 스페인 말라가 컨벤션센터에서 GINI 고위급 대표자 회의가 개최됐다고 밝혔다.

대전과 스페인 말라가, 독일 도르트문트, 캐나다 퀘벡주, 미국 시애틀·몽고메리카운티 등 6개 회원 도시의 대표는 대전의 회장도시 재선출에

지지를 보냈다. GINI 상설 사무국을 대전에 두는 안건도 의결했다.

GINI 창립을 주도한 대전은 앞으로 2년간 조직의 운영과 확장을 책임지게 됐다.

장호종 충남대 AI융합교육연구소장이 25일 말라가에서 개최된 '충남대 인공지능(AI) 심포지엄'에서 대전시에 대해 설명하고 있다.

장호종 충남대 AI융합교육연구소장은

“대전은 ABCD+QR, 즉 우주·항공과 바이오헬스 반도체 방산 양자 로봇 등을 6대 전략산업으로 선정했다”며 “혁신을 위해

지방정부와 중앙정부의 협력은 매우 중요하다. 우리나라는 중앙정부와 지방정부 모두 연구에 많은 예산을 투입하고 있다”고 소개했다.

이어 배관표 충남대 교무부처장은 ‘회원 도시 소재 대학 간 협력 프로그램’의 추진 배경과 향후 운영 방향을 소개했다.

최 부시장은 “회원 도시들의 신뢰에 깊은 책임감을 느낀다”며 “GINI를 단순한 선언적 기구가 아닌 회원 지역의 시민들에게 실질적인 경제적 혜택을 주는 글로벌 과학 플랫폼으로 키우겠다”고 강조했다.

부회장으로 당선된 알리시아 이즈퀴에르도 말라가 부시장은 “말라가는 부회장으로서 아시아와 유럽, 북미를 잇는 협력의 구심점이 될 것”이라며 “GINI가 대륙을 넘어 세계 최고의 혁신 공동체로 성장하도록 전폭적으로 지원하겠다”고 말했다.