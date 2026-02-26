트럼프, 연설 야유한 의원 향해 “미친 사람, 수용시설 보내야” 뒤끝
트럼프 “그들은 미친 사람들의 충혈된 눈, 수용시설 보내야”
국정연설 시청자 긍정평가 64%…시청자 중 공화당 비율 높아
도널드 트럼프 미국 대통령이 25일(현지시간) 전날 역대 최장의 국정연설 당시 자신에게 야유한 민주당 의원들을 향해 “수용시설에 보내야 할 것 같다”고 맹비난했다.
트럼프는 이날 트루스소셜에 “어젯밤 그토록 중요하고 아름다운 행사인 매우 우아한 국정연설에서 IQ(지능지수)가 낮은 일한 오마르, 러시다 털리브가 통제 불능으로 고함을 지르는 모습을 보면 그들은 미친 사람들, 정신병자, 정신이 이상하고 아픈 사람들의 튀어나오고 충혈된 눈을 하고 있었는데 솔직히 수용시설에 보내야 할 것처럼 보였다고 말했다.
전날 트럼프의 연설 당시 소말리아계 이민자 출신으로 미네소타주가 지역구인 오마르 의원은 “당신은 미국인을 죽였다”고 항의했다. 미네소타주에서는 이민 단속 과정에서 미국 시민 2명이 총격 사망했다. 털리브 의원도 팔레스타인계 미국인으로 트럼프가 8개의 전쟁을 끝냈다고 주장하자 “거짓말한다”고 외쳤다.
트럼프는 이어 “사람들이 그런 행동을 할 때, 그리고 그들이 부패하고 타락한 정치인들이라는 점을 고려할 때 우리나라에 매우 해로운 만큼 그들이 원래 있던 곳으로 가능한 한 빨리 돌려보내야 한다”며 “그들은 미국에 해만 끼칠 뿐, 도움이 되는 일은 할 수 없다”고 비난했다.
트럼프는 돌연 할리우드 배우 로버트 드니로까지 싸잡아 언급하며 “그들은 병들고 정신이 이상한 또 다른 인물, 트럼프 증오증에 걸린 로버트 드니로와 함께 배를 타고 떠나야 할 것”이라고 말했다. 드니로는 지난 23일 공개된 한 인터뷰에서 “트럼프가 절대 물러나지 않을 것”이라며 “그를 몰아내야 한다”라고 말한 바 있다.
트럼프는 “어젯밤 그가 어린아이처럼 눈물을 터뜨리는 것을 봤을 때 나는 그가 지금 아일랜드에서 우리 아름다운 미국으로 돌아오는 방법을 알아내려고 하는 미친 로지 오도넬보다 더 병들었을 수도 있다는 것을 깨달았다”며 “드니로와 로지 사이의 유일한 차이는 그녀가 아마 그보다 약간 더 똑똑하다는 것”이라고 조롱했다. 로지 오도넬은 트럼프를 오랫동안 공개적으로 비판해 온 진보 성향 코미디언으로 트럼프가 재임에 성공하자 아일랜드로 이주했다.
전날 트럼프의 108분 역대 최장 국정연설에 대해서는 시청자의 64%가 긍정적으로 평가했다는 조사결과가 나왔다. 국정연설 시청자는 대통령과 여당 지지층이 비율이 많아 일반 여론보다 긍정 평가가 높게 나오는 경향이 있다.
CNN이 전날 트럼프의 국정연설 직후 시청자 반응을 조사한 결과 응답자의 38%가 ‘매우 긍정적’, 25%는 ‘다소 긍정적’이라고 답했다. 절대적 수치만으로는 나쁘지 않지만, 예전과 비교해서는 다소 떨어진 수치다. 트럼프의 지난해 의회 연설 당시에는 시청자 긍정 평가가 69%였고, 트럼프 1기에는 3번의 연설 직후 긍정 평가가 모두 70%를 넘겼다.
CNN은 “트럼프 연설을 시청한 사람들의 비율은 일반 대중보다 공화당 지지자가 약 13%포인트 더 많았다”며 “트럼프의 연설은 시청자 일부를 결집시킨 듯 보였다”고 전했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
