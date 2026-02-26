시사 전체기사

‘슝~’ 반포대교서 추락한 포르쉐, 차안엔 다량의 약물

입력:2026-02-26 05:49
30대 여성 운전자 크게 다쳐 병원 이송
다리 아래 운전하던 다른 차량 운전자도 부상

25일 오후 8시44분쯤 서울 반포대교를 달리던 검은색 포르쉐 차량이 다리 아래로 추락하는 사고가 발생했다.

사고 장면을 포착한 블랙박스 화면. 페이스북 캡처

이 사고로 포르쉐를 운전하던 30대 여성이 크게 다쳐 병원으로 옮겨졌다. 포르쉐 차량이 추락하며 다리 아래를 달리던 다른 차량과 충돌, 해당 차량 40대 운전자도 경상을 입고 병원으로 이송됐다.

사고 장면을 담은 또 다른 차량의 블랙박스 영상에는 추락하는 포르쉐 차량이 다리 아래를 달리던 다른 차량의 지붕을 강타한 뒤 한강 둔치로 굴러 떨어지는 모습이 고스란히 포착됐다.

경찰은 추락 차량에서 마취·진정 약물을 다량 발견하고 여성 운전자가 약물을 소지하게 된 경위와 투약 상태로 운전했는지 여부를 조사할 방침이다.

김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr

김상기 기자
