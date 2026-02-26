‘슝~’ 반포대교서 추락한 포르쉐, 차안엔 다량의 약물

25일 오후 8시44분쯤 서울 반포대교를 달리던 검은색 포르쉐 차량이 다리 아래로 추락하는 사고가 발생했다.
이 사고로 포르쉐를 운전하던 30대 여성이 크게 다쳐 병원으로 옮겨졌다. 포르쉐 차량이 추락하며 다리 아래를 달리던 다른 차량과 충돌, 해당 차량 40대 운전자도 경상을 입고 병원으로 이송됐다.
사고 장면을 담은 또 다른 차량의 블랙박스 영상에는 추락하는 포르쉐 차량이 다리 아래를 달리던 다른 차량의 지붕을 강타한 뒤 한강 둔치로 굴러 떨어지는 모습이 고스란히 포착됐다.
경찰은 추락 차량에서 마취·진정 약물을 다량 발견하고 여성 운전자가 약물을 소지하게 된 경위와 투약 상태로 운전했는지 여부를 조사할 방침이다.
