오늘의 날씨 - 오전 (2026년 02월 26일)

입력:2026-02-26 05:31
2월 26일 목요일, 아침 날씨입니다.

아침 최저기온은 서울 1.0도, 인천 -1.0도, 수원 -1.0도, 춘천 -4.0도, 강릉 2.0도, 청주 -1.0도, 대전 1.0도, 전주 1.0도, 광주 0.0도, 대구 5.0도, 부산 8.0도, 제주 9.0도로 예상됩니다.

낮 최고기온은 서울 14.0도, 인천 12.0도, 수원 13.0도, 춘천 14.0도, 강릉 10.0도, 청주 14.0도, 대전 14.0도, 전주 14.0도, 광주 14.0도, 대구 13.0도, 부산 13.0도, 제주 12.0도로 예상됩니다.

이상 날씨였습니다.

웨더봇 기자

※ 이 기사는 국민일보가 개발한 기상뉴스 전용 인공지능 로봇 ‘웨더봇’이 기상청 데이터를 토대로 작성한 것입니다. 지속적인 업그레이드를 통해 더욱 풍부한 내용과 정확한 문장을 담아 가겠습니다.

