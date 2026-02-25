美무역대표 “글로벌 관세, 일부는 10→15%로 인상될 것”
그리어 USTR 대표, 대상국 언급 없이
“이후 다른 대상에 관세 더 높일 수도”
제이미슨 그리어 미국 무역대표부(USTR) 대표가 연방대법원의 상호관세 위법 판결에 따른 도널드 트럼프 대통령의 새로운 글로벌 관세 10%에 대해 “일부는 15%로 인상될 것”이리고 밝혔다.
그리어 대표는 25일(현지시간) 폭스비즈니스 아침 방송 ‘모닝스 위드 마리아’에 출연해 “우리는 현재 10% 관세를 부과하고 있다. 일부(some)에 대해서는 15%로 인상하고, 이후 다른 대상(others)에는 더 높일 수 있다”며 “이는 지금까지 본 관세 유형과 일치할 것”이라고 말했다.
로이터통신은 “구체적인 대상국을 포함한 세부 사항은 언급되지 않았다”고 전했다.
앞서 지난 20일 연방대법원은 국제비상경제권한법(IEEPA)에 근거한 상호관세와 멕시코·캐나다·중국 등에 대한 ‘펜타닐 관세’ 부과가 위법이라고 판결했다.
이에 트럼프 대통령은 즉각 무역법 122조에 근거한 ‘전 세계 관세(Worldwide Tariff)’를 신설하고 모든 국가에 10%의 관세율을 적용했다. 당초 15%를 부과하겠다고 밝혔지만 지난 24일 0시1분 발효된 관세율은 10%였다.
트럼프 행정부는 글로벌 관세율을 15%까지 올릴 예정이다. 이는 모든 국가에 일률적으로 적용될 것으로 예상됐지만 그리어 대표는 이날 ‘일부’라고 표현해 트럼프 대통령의 계획과 차이를 보였다.
15%보다 많은 관세율을 적용받을 ‘다른 대상’은 무역법 301조에 따른 자체 조사 절차 등을 거쳐 결정하겠다는 의미로 해석된다.
그리어 대표는 지난 22일 ABC방송 인터뷰에서 무역법 301조와 관련해 “브라질과 중국에 대한 조사를 시작했다”며 “과잉 생산 능력에 대한 조사도 시작할 예정이다. 과잉 생산 능력을 가진 여러 아시아 국가를 다룰 것”이라고 밝힌 바 있다.
김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr
