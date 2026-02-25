강남구청장 후보 전선영 교수, 신간 ‘사람의 품격’ 북콘서트 개최
전선영 교수, 강남구청장 국민의힘 예비후보 등록
‘사람의 품격’ 출간, 인간 태도와 품격 성찰
“강남 자부심과 품격 한 단계 격상시키겠다”
전선영 용인대학교 사회복지학과 교수가 오는 6월 치러지는 제9회 전국동시지방선거 강남구청장 선거에 국민의힘 예비후보로 등록한 가운데, 신간 ‘사람의 품격’ 출간을 기념해 오는 27일 서울 순복음강남교회(이장균 목사)에서 출판기념회 및 북콘서트를 개최한다. 이번 행사에서 전 교수는 인간관계 속에서 드러나는 내면의 깊이와 선택의 순간에 나타나는 태도의 의미에 대해 독자들과 소통할 예정이다.
신간 ‘사람의 품격’은 전 교수가 대학 강단과 복지 현장, 중앙 행정을 거치며 쌓아온 경험을 바탕으로 집필됐다. 인간의 태도, 침묵, 책임, 관계라는 일상의 키워드를 통해 조직과 사회를 지탱하는 원리를 성찰적으로 풀어냈다. 특히 ‘태도는 드러나고 품격은 남는다’ ‘말과 침묵 사이에서’ 등 총 7개의 장을 통해 사람이 위기나 불리한 상황에 처했을 때 드러나는 본질적인 모습을 조명했다.
북토크에서는 여현아 전 TBC 대구방송 뉴스앵커가 사회를 맡아 전 교수와 대담을 진행한다. 이번 대담에서는 ‘성과보다 태도를 강조한 이유’와 ‘개인의 태도를 넘어 공동체와 행정으로 확장되는 의미’ ‘이 책을 권하고 싶은 독자’ 등 전 교수가 말해온 기준과 사유의 깊이를 심도 있게 다룰 예정이다.
전 교수는 이날 강남구 선거관리위원회를 방문해 제9회 전국동시지방선거 강남구청장 예비후보 등록을 마쳤다. 등록 직후 그는 기자들과 만나 “대통령실에서 국정을 가장 가까이서 보좌하며 체득한 경험을 바탕으로, 대한민국 1번지 강남의 자부심과 품격을 한 단계 더 격상시키겠다”며 “미래 산업 전략과 도시 재정비, 그리고 시민의 삶의 품격을 아우르는 ‘강남 맞춤형 종합 전략’을 제시하겠다”고 포부를 밝혔다.
전 교수는 2008년부터 교육 현장에서 정책과 제도가 시민의 삶에 미치는 영향을 탐구하며 후학 양성에 힘써 왔다. 동시에 사회복지법인 위드캔복지재단 이사장으로서 산하 30개 시설, 520여명의 종사자와 함께하며 재정과 조직 운영을 책임지는 현장 중심 리더로 활약하고 있다. 특히 제20대 대통령비서실 초대 국민공감비서관으로 재직 당시 민심의 현안을 정책 현장에 전달하는 가교 역할을 수행하며 경청과 소통의 행정을 실천해 왔다.
