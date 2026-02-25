“부동산 카드 많아…李대통령, 보유세 언급은 안해” 靑 수석

“부동산 카드 많아…李대통령, 보유세 언급은 안해” 靑 수석
이규연 청와대 홍보소통수석이 정부의 부동산 정책과 관련해 “대통령께서 한 번도 보유세를 언급하지는 않았다”고 밝혔다.
이 수석은 이날 오후 MBC 라디오에 출연해 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 적극적인 세제 운영을 언급한 데 대해 “구윤철 경제부총리도 직접적(으로) 보유세를 언급하지는 않으셨다”며 이같이 말했다.
이어 “부동산이 안정되지 않을 경우에 쓸 수 있는 카드가 있다. 근데 그것을 보유세라고 얘기하신 적은 없다”며 “지금 적시하게 되면 여러 가지 오해가 생길 수 있다”고 밝혔다.
그러면서도 “다만 분명히 부동산, 특히 아파트값이 비정상적으로 계속 간다고 하면 쓸 수 있는 카드는 많다. 그거는 분명하다”고 강조했다.
결국 정부가 보유세 도입을 할 것이란 전망에 대해서는 “대통령은 어떤 정책을 펴나갈 때 수직형, 나무형으로 간다. 넝쿨형으로 안 간다”며 “범위를 딱 좁혀놓고 그걸 깊게 파고 들어가서 거기서 드러날 수 있는 문제점들, 또 정책 목표가 달성될 수 있는 부분들을 수직형으로 파고 나가시는 분이다. 세제 같은 걸 너무 많이 얘기하면 넝쿨형이 돼 정책으로서는 달성되지도 않으면서 문제가 될 수가 있다”고 비유했다.
이 대통령이 직접 ‘정부에 맞서지 말라’는 메세지를 내자 부동산 시장이 반응하고 있는 부분에 대해 이 수석은 “철옹성 같은 (부동산 불패 신화에) 조금 균열이 일고 있다”고 진단했다.
이 수석은 이날 민주당 상임고문 오찬에서 이 대통령이 “최근 부동산에서 생산적 자본 시장으로 이게 돈이 움직여 가는 조짐이 보이고 있고 그것은 매우 자연스럽고 또 긍정적인 신호라고 본다”고 말한 내용을 전하기도 했다.
그는 “‘역대 정권들이 전부 부동산 문제를 다뤘다가는 피만 봤다’, 이런 인식을 하고 있는데 이번에는 균열이 지금 생겼다”며 “정책의 목표가 100% 달성된 상태는 아니지만 그런 조짐들이 지금 나타나고 있다. 그래서 효과가 나고 있고 실제로 나게 하겠다는 게 대통령의 강한 의지”라고 전했다.
한편 이 대통령이 SNS를 직접 쓰는지 여부를 묻는 질문에 이 수석은 “직접 하신다. 예를 들면 페이스북처럼 긴 글 같은 경우에는 조율도 좀 하고 비서관하고 얘기를 하는데, 소위 X(옛 트위터) 같은 것들은 본인이 직접 하신다”고 전했다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사