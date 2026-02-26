론픽-NSCA KOREA, 스포츠과학 기반 트레이너 교육 협력
AI 로봇 헬스케어 기업 론픽이 NSCA KOREA와 업무협약(MOU)을 체결하고, 스포츠과학 기반 트레이너 교육 협력을 본격화한다.
NSCA KOREA는 근력·컨디셔닝 분야의 국제 학술 단체인 미국 NSCA(National Strength and Conditioning Association)의 한국 공식 지부로, 트레이너·코치·스포츠과학 전문가를 대상으로 전문 교육 및 자격 인증 프로그램을 운영하는 스포츠과학 전문 단체다.
이번 협약을 통해 양 기관은 현장 중심의 트레이너 교육과 데이터 기반 스포츠과학 콘텐츠 고도화를 위한 협력 체계를 구축할 예정이다.
론픽의 스마트 기술은 NSCA KOREA의 트레이너 교육 프로그램에 접목되며, 연구·데이터·콘텐츠 협업을 기반으로 스포츠과학 및 국가 교육 사업 발전에 기여할 계획이다. 이를 통해 실무 중심의 트레이너 교육과 데이터 기반 스포츠과학 콘텐츠 확산이 기대된다.
양 기관은 ▲스마트 기술을 활용한 트레이너 교육 프로그램 연계 ▲교육·세미나·워크숍 등 공동 프로그램 기획 및 운영 ▲연구 데이터 기반 콘텐츠 공동 제작 ▲스포츠과학 및 국가 교육 사업 발전을 위한 공동 연구 등 다양한 분야에서 협력할 예정이다.
론픽과 NSCA KOREA는 트레이너 교육 프로그램 운영과 학술 활동 전반에서 긴밀한 협력 체계를 구축하고, 기술 및 전문 자문을 바탕으로 교육 콘텐츠의 완성도를 높여 나갈 계획이다. 또한 교육과 연구 과정에서 축적되는 자료와 결과물을 공동으로 기획·제작해, 스포츠과학 교육 현장과 산업 전반에 활용해 나갈 방침이다.
론픽 관계자는 “이번 협약은 현장 트레이너 교육에 스마트 기술과 데이터를 결합하는 중요한 계기”라며 “NSCA KOREA와의 협력을 통해 보다 체계적이고 실효성 있는 트레이너 교육 모델을 구축해 나가겠다”고 밝혔다.
NSCA KOREA 관계자는 “스마트 기술을 기반으로 한 교육 협력은 트레이너 교육의 질적 성장을 이끄는 전환점이 될 것”이라며 “양 기관의 협업을 통해 스포츠과학 교육의 저변을 확대해 나갈 것으로 기대한다”고 전했다.
한편, 론픽은 스포츠·재활·산업 현장을 아우르는 스마트 운동 관리 솔루션을 기반으로, 병원·기업·공공기관·교육기관 등 다양한 영역에서 실사용 중심의 레퍼런스를 축적해 왔다. 이번 협약을 계기로 트레이너 교육과 스포츠과학 연구, 데이터 기반 콘텐츠 협업까지 협력 범위를 확장하며, 기술과 현장을 연결하는 데이터 기반 스포츠과학 생태계 구축을 추진해 나갈 계획이다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
