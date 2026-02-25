시사 전체기사

파주시, 청소년 위한 공간 ‘운정청소년센터’ 문 열어

입력:2026-02-25 22:00
경기 파주시는 지난 24일 청소년을 위한 미래형 복합공간인 운정청소년센터의 개관식을 열고 본격적인 운영에 들어갔다.

이날 개관식에는 김경일 파주시장을 비롯해 시·도의원, 학교장, 기관·단체장, 청소년 대표 등 100여명이 참석해 개관을 축하했다. 참석자들은 센터 내 확충된 문화·예술·체험·여가 공간을 둘러보며 향후 운영 방향과 프로그램에 대한 기대감을 나타냈다.

확대 개관한 운정청소년센터는 기존 2층에 한정됐던 공간을 4층과 7층까지 넓혀 사용하며, 주요 시설은 ▲춤·요리 연습실 ▲밴드 합주실 ▲인공지능(AI) 실습실 ▲동아리실 등이다.

또한 개관을 기념해 열린 ‘미래상상 인공지능(AI) 페스타’ 축제도 큰 호응을 얻었다. 청소년들은 새롭게 조성된 인공지능(AI) 실습실에서 로봇 코딩과 가상 현실(VR) 체험 등 다양한 4차 산업 기술을 직접 경험하며 미래 역량을 키우는 시간을 가졌다.

파주시 관계자는 “청소년들이 더 넓고 쾌적한 공간에서 마음껏 꿈을 펼칠 수 있게 되어 기쁘다”라며 “운정청소년센터에서 청소년들이 소통하고 성장하며 멋진 미래를 그려나가길 바란다”라고 전했다.

파주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr

