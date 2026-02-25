파주시, 청소년 위한 공간 ‘운정청소년센터’ 문 열어

참석자들은 센터 내 확충된 문화·예술·체험·여가 공간을 둘러보며 향후 운영 방향과 프로그램에 대한 기대감을 나타냈다.

경기 파주시는 지난 24일 청소년을 위한 미래형 복합공간인 운정청소년센터의 개관식을 열고 본격적인 운영에 들어갔다.이날 개관식에는 김경일 파주시장을 비롯해 시·도의원, 학교장, 기관·단체장, 청소년 대표 등 100여명이 참석해 개관을 축하했다.확대 개관한 운정청소년센터는 기존 2층에 한정됐던 공간을 4층과 7층까지 넓혀 사용하며, 주요 시설은 ▲춤·요리 연습실 ▲밴드 합주실 ▲인공지능(AI) 실습실 ▲동아리실 등이다.또한 개관을 기념해 열린 '미래상상 인공지능(AI) 페스타' 축제도 큰 호응을 얻었다. 청소년들은 새롭게 조성된 인공지능(AI) 실습실에서 로봇 코딩과 가상 현실(VR) 체험 등 다양한 4차 산업 기술을 직접 경험하며 미래 역량을 키우는 시간을 가졌다.파주시 관계자는 "청소년들이 더 넓고 쾌적한 공간에서 마음껏 꿈을 펼칠 수 있게 되어 기쁘다"라며 "운정청소년센터에서 청소년들이 소통하고 성장하며 멋진 미래를 그려나가길 바란다"라고 전했다.파주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr