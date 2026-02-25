진격의 우리카드, 임종룡 회장 앞에서 5연승 질주
우리카드가 중위권 경쟁을 벌이던 OK저축은행을 꺾고 5연승을 질주했다.
우리카드는 25일 서울 장충체육관에서 열린 2025-2026 V리그 6라운드 OK저축은행전에서 세트스코어 3대 1(25-20, 17-25, 26-24, 25-10)로 승리했다. 시즌 16승(15패·승점 46점)을 기록한 우리카드는 OK저축은행(15승 16패·45점)을 밀어내고 5위로 올라섰다.
1세트는 초반부터 팽팽했다. 1점 차 접전이 이어지다 중반 승부가 갈렸다. 17-16에서 아라우조의 퀵오픈으로 흐름을 잡은 우리카드는 상대 범실을 틈타 격차를 벌렸다. 이후 24-20에서 알리의 백어택으로 기선을 제압했다.
2세트를 내준 뒤 맞은 3세트가 분수령이었다. 24-22로 앞선 상황에서 알리의 범실과 디미트로프(OK저축은행)의 서브 에이스가 나오며 듀스가 됐다. 그러나 우리카드의 뒷심이 더 강했다. 디미트로프의 서브 범실로 다시 리드를 잡았고, 박진우의 블로킹으로 세트를 가져갔다. 기세를 탄 우리카드는 4세트 초반부터 크게 앞서며 승부에 마침표를 찍었다.
6라운드 첫 경기를 승리로 장식한 우리카드는 봄배구 희망을 이어갔다. 3위 KB손해보험(16승 15패·50점)과의 격차를 4점으로 좁혔다.
이날 아라우조와 김지한, 알리가 각각 19점과 12점, 10점으로 고른 활약을 펼쳤다. 박진우도 블로킹 3개로 힘을 보탰다. 아라우조는 “완벽한 경기력은 아니지만 결과를 챙긴 데 의미를 두고 싶다”고 했고, 김지한은 “승점 6점짜리 경기를 가져와서 더 값지다. 경기를 거듭할수록 팀이 단단해지고 있다”고 말했다.
박철우 우리카드 감독은 “어려운 상대를 상대로 선수들이 좋은 경기를 펼쳤다”며 “남은 경기에서 보완할 부분을 채워 더 높은 곳을 바라보겠다”고 밝혔다.
OK저축은행은 주포 디미트로프가 13점으로 묶인 점이 아쉬웠다. 신영철 OK저축은행 감독은 4세트 중반 디미트로프를 교체하는 강수를 뒀지만, 흐름을 바꾸진 못했다. 신 감독은 “스스로 무너진 경기다. 감독도 책임이 있고 선수들도 반성해야 한다”며 “디미트로프가 에이스로서 더 책임감을 보여주길 바란다”고 했다.
이날 경기장엔 임종룡 우리금융그룹 회장과 정진완 우리은행장, 진성원 우리카드 대표 겸 구단주 등 임원진이 방문해 선수단을 격려했다.
최원준 기자 1jun@kmib.co.kr
