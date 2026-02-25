현관문 래커칠·계단 인분 투척…경찰 ‘사적 보복’ 여부 수사
집 현관문에 오물을 뿌리고 래커칠을 하는 등 거주자에게 피해를 준 사건이 잇따라 발생해 경찰이 수사에 나섰다. 경찰은 사적으로 보복을 대행해주는 조직이 의뢰를 받고 범행을 저지른 것은 아닌지 수사중이다.
경기 화성동탄경찰서는 재물손괴 혐의로 신원미상의 남성 1명을 쫓고 있다고 25일 밝혔다.
경찰에 따르면 동탄신도시의 한 아파트 15층에 거주하는 A씨는 지난 22일 오후 8시 30분쯤 집 밖이 소란스럽고 래커 냄새가 나자 현관문을 열었고 한 남성이 도망치는 모습을 봤다.
A씨가 집 밖을 둘러보니 현관문엔 음식물쓰레기가 흩뿌려졌고 빨간색 래커로 낙서가 되어 있었으며 도어락에는 접착제가 발라져 있었다고 한다.
아파트 계단에선 A씨를 비방하는 내용의 유인물 수십장과 함께 인분도 발견됐다고 한다.
군포시에서도 이와 비슷한 사건이 발생해 경찰이 용의자를 붙잡아 조사하고 있다.
이 용의자는 전날 자정쯤 한 다세대주택 현관문에 A씨 피해 내용과 비슷한 범행을 저지르고 달아났다가 이날 오후 4시쯤 검거된 것으로 전해졌다.
경찰은 두 사건의 용의자는 서로 다르지만, 범행 수법이 유사한 만큼 연관성을 살펴보고 있다.
경찰은 사적으로 보복을 대행해주는 조직이 의뢰를 받아 범행을 저질렀을 가능성을 열어두고 수사 중인 것으로 전해졌다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
