미래에셋자산운용 자산 560조 돌파…글로벌 운용사 도약

운용사와 차별화된 테마형·인컴형 상품을 앞세워 주요 사업자로 자리 잡았다. 2018년 인수 당시 8조 원에 불과했던 글로벌X의 운용자산은 현재 약 130조 원으로 16배 이상 늘어났다.

미래에셋자산운용의 총 운용자산(AUM)이 560조 원을 돌파했다. 특히 상장지수펀드(ETF), 연금, 외부위탁운용(OCIO), 부동산 등 전 사업 부문이 고르게 성장한 배경에 관심이 집중되고 있다.미래에셋자산운용은 2003년 홍콩법인 설립을 통해 국내 운용사 최초로 해외 시장에 진출했다. 현재는 미국·캐나다·인도·일본·호주 등 16개 지역에서 총 560조 원을 운용하고 있다. 2022년 말 250조 원이었던 운용자산은 2023년 말 305조 원, 2024년 말 378조 원으로 증가했다. 3년 만에 약 300조 원 가까이 늘어난 것이다.이런 성과는 세계 시장에서 경쟁력 있는 ‘킬러 프로덕트’를 잇따라 선보인 전략의 결과로 풀이된다. 미래에셋자산운용의 자회사 글로벌X는 세계 최대 ETF 시장인 미국에서 다른유럽 시장에서도 성장세가 두드러진다. 미래에셋자산운용의 유럽 ETF 자회사 ‘글로벌X 유럽’은 1월 말 기준 운용자산이 80억 달러를 넘어섰다. 유럽 ETF 시장 진출 약 5년 만에 이룬 성과다. 2025년 한 해 동안 글로벌X 유럽의 운용자산은 214.6% 증가했다. 운용자산 10억 달러 이상 유럽 ETF 운용사 가운데 가장 높은 성장률이다.미래에셋자산운용은 중국, 금, 국내 투자 ETF 등을 잇따라 상장하며 글로벌 자산 배분을 통한 포트폴리오 다변화 전략도 강화하고 있다. 특히 글로벌X 호주가 2003년 세계 최초로 금 현물 ETF를 출시한 사례를 벤치 마크해, 국내에서도 ‘TIGER KRX 금현물’ ETF를 선보였다. 이 상품의 총보수는 연 0.15%로, 국내 상장 금 투자 ETF 가운데 최저 수준이다. 해당 ETF는 지난해 개인 누적 순매수 5378억 원을 찍으며 신규 상장 ETF 가운데 개인 순매수 1위를 달성했다.연금 시장에서의 영향력도 빠르게 확대되고 있다. 미래에셋자산운용은 최근 국내 종합 자산운용사 최초로 퇴직연금 전용 로보어드바이저 서비스 ‘M-ROBO’를 출시하며 ‘연금 2.0 시대’를 제시했다. 국내 최초로 타깃데이트펀드(TDF)를 선보인 미래에셋자산운용은 연금 펀드 설정액 1위, TDF 점유율 1위, 디폴트 옵션 전용 펀드 설정액 1위 등을 기록하며 연금 시장을 선도하고 있다.외부위탁운용(OCIO) 부문에서도 존재감을 키우고 있다. 미래에셋자산운용은 2021년부터 연기금 투자풀 주간운용사로서 공공기관 예탁 확대, 투자자산 다변화, 투자풀 최초 대체투자 상품 출시 등 다양한 시도를 이어왔다.공적 기금 중심이던 운용 범위를 공공기관으로 넓히며 공공부문 여유자금 운용의 안정성과 투자 기회를 동시에 확대했다. 지난해부터는 국제금융기구 관련 자산까지 편입하며 포트폴리오 구조 다변화와 수익성 제고를 추진하고 있다.부동산 부문도 성과가 크다. 미래에셋자산운용은 2004년 국내 최초로 부동산 펀드를 설정한 이후 20년 넘게 축적한 다양한 투자 트랙 레코드를 보유하고 있다. 지난해 4월에는 세 번째 우정사업본부 국내 부동산 코어 전략 블라인드 펀드를 설정하며 운용 역량을 다시 한번 입증했다.미래에셋자산운용은 앞으로 인공지능(AI)을 기반으로 한 혁신 상품 발굴에 주력하며 미래 금융시장을 선도한다는 계획이다. 이를 위해 미국 AI 법인 ‘웰스스팟’ 호주 로보어드바이저 전문 운용사 ‘스톡스팟’ 등 글로벌 계열사 간 시너지를 강화해 나갈 방침이다.미래에셋자산운용 관계자는 “전 세계에서 활동하는 미래에셋의 글로벌 네트워크를 바탕으로 자산배분 역량과 다양한 투자 수단 운용 경험을 축적해 왔다”며 “앞으로도 시장의 변화를 이끌 수 있는 경쟁력 있는 상품을 선보여 투자자들의 안정적인 자산 형성과 노후 준비에 기여하겠다”고 말했다.박세환 기자 foryou@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지