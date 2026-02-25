김동연, 설 연휴 후 잇따른 ‘민주당 후보 적합도’ 1위 수성…향배는
김동연 경기도지사가 설 연휴 이후 지역 언론(경기일보, 경인일보, 중부일보)에서 잇따라 발표된 ‘더불어민주당 차기 경기도지사 후보 적합도’ 여론조사에서 1위를 차지하는 기염을 토하고 있다.
이를 두고 김 지사가 지속적으로 주창하는 이재명 국민주권정부 ‘국정 제1동반자론’이 지지세에 한몫을 하고 있다는 분석이 나온다.
경기일보가 리서치앤리서치·조원씨앤아이에 의뢰해 21일 하루 동안 경기도 거주 18세 이상 남녀 1012명을 대상으로 실시한 조사(95% 신뢰수준 ±3.1%포인트·자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참고)에서 김 지사가 1위(31.9%)를 차지했다.
각축이 예상되는 추미애 의원이 2위(21.6%)를 기록했다. 이어 한준호 의원(8.3%), 김병주 의원(4.5%), 권칠승 의원(1.4%), 양기대 전 의원(1.2%) 순이다.
이 조사에서 눈에 띄는 것은 김 지사가 이념 성향 중 중도에서 두드러진 우세를 보인다는 점이다. 김 지사는 34.7%로 추 의원 20.9%보다 13.8%포인트 앞서며, 적합도 조사(10.3%포인트)를 넘어 선다.
경인일보가 한국리서치에 의뢰해 19일부터 20일까지 이틀간 경기도에 거주하는 만 18세 이상 남녀 1000명을 대상으로 실시한 여론조사(표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p·자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참고)에서도 김 지사는 1위(27%)에 올랐다.
역시 추미애 의원이 2위(21%)에 머물렀다. 이어 한준호 의원(8%), 김병주 의원(4%)로 나타났다.
중부일보가 여론조사기관 엠브레인퍼블릭에 의뢰해 경기도 거주 만 18세 이상 남녀 802명을 대상으로 19일부터 20일까지 이틀간 실시한 여론조사 결과(95% 신뢰수준에 오차범위 ±3.5%p·자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참고)에 따르면 김 지사는 1위(35%)에 등극했다.
추미애 의원이 2위(22%)에 그쳤다. 이어 한준호 의원(9%), 김병주 의원(3%), 권칠승 의원(2%) 등이다.
이처럼 전반적인 민주당 후보 적합도 조사에서는 김 지사가 우세를 보이는 반면 민주당 지지층 내 순위는 경인일보 조사(추 의원 35%, 김 지사 28%)에서 보듯이 추 의원이 1위를, 김 지사가 2위를 기록하는 등 순위가 달라 향후 당내 경선 과정에서 판세 변동 가능성이 남아 있다.
3곳 언론사가 의뢰한 여론조사에 대한 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참고하면 된다.
