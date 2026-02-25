[속보] 공군 F-16 전투기 영주 야산 추락…조종사 탈출, 구조 중

추락한 전투기는 F-16C(단좌)로 충주기지 소속으로 알려져

전투기가 추락한 경북 영주시 안정면 용산리 용수사 방향 야산에 산불이 번지고 있다. 독자 제공



야간 비행훈련 중이던 전투기가 경북 영주시 인근 산악지대에 추락했지만, 조종사는 스스로 탈출했고 소방이 구조중이다.



25일 공군 및 경북소방본부에 따르면 이날 오후 7시29분쯤 영주시 안정면 용산리 용수사 방향 야산에 전투기가 추락했다는 신고가 접수됐다.



추락한 전투기는 F-16C(단좌) 전투기로 충주기지 소속이다.



인근 마을주민들은 “전투가 ‘꽝’하고 추락한 뒤 산에서 불이 났다”고 말했다.



전투기 추락으로 인해 산불(약 200평 규모)이 발생했지만 소방당국은 오후 9시10분쯤 주불진화를 완료해 산불이 번질 가능성은 적은 것으로 알려졌다. 사고 현장은 현재 초속 1m의 바람이 불고 있는 가운데 소방 당국은 잔불을 정리중이다.



현재까지 이 사고로 인한 민간인 피해는 없다.



추락한 전투기에는 조종사 1명이 탑승하고 있었으며 조종사는 전투기 추락 시 스스로 탈출해 20m 높이 나무에 걸려있다고 직접 신고했다.



신고를 받은 경북소방본부 구조대와 영주소방서는 사고 발생 지점에 근범 배치 후 구조작업 등을 벌이고 있다.



경북소방본부 관계자는 “조종사는 현재 의식이 있고 상태가 양호하다”고 밝혔다.



이 관계자는 또 “지형이 험해서 구조에 많은 시간이 걸릴 것으로 보인다”며 “산불이 발생한 지역도 500미터 높이의 야산 5부 능선이라 진화에 어려움을 겪었다”고 말했다.



소방당국은 전투기 연료탱크 폭발 우려와 유출된 항공유 오염 및 산불 확산 대비 차원에서 인근 주민 13명을 마을회관으로 대피시켰다.



공군은 참모차장을 본부장으로 비행사고 대책본부를 구성하고 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.



영주=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



