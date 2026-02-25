李대통령 “주가조작 신고 수백억 포상…팔자 고치는데 로또보다 쉬워”

李대통령 “주가조작 신고 수백억 포상…팔자 고치는데 로또보다 쉬워”
금융위원회가 주가조작 등 자본시장 범죄의 신고포상금 지급 상한을 전면 폐지한 데 대해 이재명 대통령이 이억원 금융위원장을 “잘했다”며 공개 칭찬했다.
이 대통령은 이날 엑스(X)에 금융위의 제도 개선안과 관련 이 위원장의 게시글을 공유하며 ”이제 주가조작 신고 시 수십억, 수백억원을 포상금으로 받을 수 있다”며 “팔자 고치는 데는 로또보다 확실히 쉽다”고 적었다.
이어 “가담자인 경우에도 처벌 경감과 포상금 지급도 검토할 것”이라며 “주가조작 조심, 아니 이제 하지 마십시오. 주가조작 패가망신”이라고 덧붙였다.
금융위는 이날 주가조작과 회계부정 등 자본시장 범죄 내부고발을 활성화하기 위해 신고 포상금 지급 상한을 없애고, 적발·환수된 부당이득이나 과징금의 최대 30%까지 신고 포상금으로 지급하겠다고 발표했다．
