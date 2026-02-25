NHN, 수집형 RPG ‘어비스디아’ 글로벌 정식 출시
‘어비스디아(Abyssdia)’가 한국을 포함한 글로벌 시장에 25일 정식 출시했다.
이 게임은 링게임스가 개발하고 NHN가 서비스하는 수집형 RPG다. 미지의 검은 공간인 ‘어비스 슬릿’으로 인해 오염된 세계를 무대로 삼는다. 이용자는 세계의 왜곡된 파장을 바로잡는 ‘조율사’가 되어 개성 넘치는 ‘뱅가드 미소녀’들과 함께 세계를 구하기 위한 모험을 펼치게 된다.
게임의 핵심은 속성 연계를 기반으로 한 연속 액션 전투와 콘텐츠 전반에 걸친 연쇄적 플레이다.
특히 대표 콘텐츠인 ‘4인 실시간 전투 시스템’은 캐릭터 조합에 따라 다른 플레이 경험을 제공한다. 또한 고유 무기와 스킬 구조를 바탕으로 한 전략적 재미를 강조했다.
호감도 콘텐츠인 ‘같이 먹자’는 캐릭터와 음식을 나누며 교감을 쌓는 시스템이다. 화려한 연출을 통해 캐릭터의 감정 변화를 자연스럽게 체감할 수 있도록 설계되었다. 캐릭터 개개인의 서사는 세밀한 연출과 전용 음악을 통해 생생하게 전달된다.
글로벌 출시를 기념한 혜택도 마련됐다.
정중재 NHN 게임사업실장은 “어비스디아만의 체인액션 전투와 캐릭터 중심 스토리, 호감도 콘텐츠를 통해 몰입감 있는 게임을 제공할 계획이다”면서 “이용자들이 만족할 수 있는 게임이 될 수 있도록 지속적으로 노력할 것”이라고 말했다.
