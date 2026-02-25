경찰, 김병기 차남 피의자 소환…숭실대 편입·빗썸 취업 특혜 의혹
숭실대 편입학과 취업 과정에서 특혜를 받았다는 의혹을 받는 김병기 무소속 의원의 차남 김모씨가 25일 경찰에 출석했다.
서울경찰청 공공범죄수사대는 이날 김씨를 피의자 신분으로 불러 조사했다. 김씨가 경찰 조사를 받는 건 처음이다. 경찰은 26~27일 김 의원 소환에 앞서 김씨에게 숭실대 편입과 빗썸 취업 특혜 의혹에 대한 사실관계를 추궁한 것으로 전해졌다.
김 의원은 차남의 숭실대 편입학 과정에서 특혜를 받게끔 개입했다는 의혹을 받는다. 김 의원 전 보좌관들의 진술에 따르면 김 의원은 최측근인 이지희 동작구의원의 소개로 2021년 말 숭실대를 방문해 총장에게 직접 편입 이야기를 꺼냈다. 이후 이 구의원과 보좌진이 기업체 재직을 조건으로 하는 계약학과 편입을 안내받았고, 김 의원은 ‘중소기업 10개월 재직’ 요건을 갖추기 위해 차남을 모 중소기업에 채용시켰다는 주장이다. 김 의원 차남은 2023년 초 숭실대 혁신경영학과 편입에 성공했다.
김 의원의 차남은 빗썸에 특혜 채용됐다는 의혹도 받는다. 김 의원은 2024년 11월 빗썸에 “아들을 채용해 달라”는 취지로 요청했고, 이 과정에서 빗썸 경영진을 수차례 만났다는 의심을 받는다. 실제 김 의원 차남은 이듬해 1월 빗썸에 취업해 6개월간 재직했다. 이와 관련해 경찰은 전날 서울 강남구에 있는 빗썸 본사와 금융타워 등 2곳을 압수수색했다.
