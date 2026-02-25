“오빠, 같이 코인 연애 적금 들자”…피싱으로 105억원 뜯은 범죄조직 검거

경찰, 로맨스스캠 벌인 캄보디아 소재 조직 49명 검거

캄보디아 거점 범죄 조직원들이 로맨스스캠 과정에서 만든 일본인 여성을 사칭한 SNS 계정 캡처. 서울경찰청 제공

'코인 연애 적금' 관련 로맨스스캠 가해자와 피해자와의 대화 내용 캡처. 서울경찰청 제공

원격제어 프로그램과 악성 애플리케이션을 설치해 피해자들이 전화를 하면 사칭 조직원에게 연결되도록 했다.

경찰에 검거된 피싱범죄 조직 피의자들의 모습. 서울경찰청 제공