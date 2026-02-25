“오빠, 같이 코인 연애 적금 들자”…피싱으로 105억원 뜯은 범죄조직 검거
경찰, 로맨스스캠 벌인 캄보디아 소재 조직 49명 검거
일본인 여성을 사칭, ‘코인 연애 적금’ 등의 수법으로 지능적인 로맨스스캠(연애 빙자 사기)을 벌인 캄보디아 소재 범죄 조직이 경찰에 붙잡혔다.
서울경찰청 금융범죄수사대는 지난해 3월부터 지난달까지 피싱 사기로 피해자 68명에게 약 105억원을 가로챈 캄보디아 프놈펜 거점 범죄 조직원 49명을 검거했다고 25일 밝혔다. 이 중 한국인 총책을 비롯한 37명이 구속됐고, 중국인 총책은 현지에서 검거됐다.
이들은 로맨스스캠·노쇼와 공공기관 사칭 등 2가지 조직으로 나뉜다. 로맨스스캠 조직은 일본인 여성 사진을 도용해 SNS에 내걸고, 피해자들과 최장 3개월간 대화하며 온라인 연인관계를 맺었다. 이후 피해자에게 ‘소액만 투자해도 커미션을 받을 수 있는 구매대행 부업이 있다’면서 부업 사기로 유인했다. 유명 쇼핑몰로 위장한 사이트에서 소액 물품 대금을 입금하면 처음에는 실제로 수익을 제공하다가, 고액을 넣었을 때 사이트를 폐쇄하는 일명 ‘돼지도살’ 수법을 썼다.
이들은 ‘같이 코인 연애 적금을 들자’ ‘하루만 넣어도 이자가 많이 나온다’면서 가짜 가상자산 사이트로 유인해 피해자 1명에게 약 1억원을 편취하기도 했다. ‘우리의 미래를 위한 적금’이라며 고액 송금을 유도하는 식이었다. 의심을 피하기 위해 피해자들과의 통화는 여성 조직원이 맡았다.
금융감독원, 검찰청 등 공공기관 사칭 사기 조직은 피해자들에게 수사를 위한 ‘재산 검수’를 해야 한다고 속여 75억원가량을 가로챘다. 이들은 중국인 총책이 확보한 개인정보로 피해자들에게 연락해 카드가 오배송됐다고 한 뒤 ‘명의도용이 된 것 같다’며 가짜 고객센터로 이끌었다. 이후 원격제어 프로그램과 악성 애플리케이션을 설치해 피해자들이 전화를 하면 사칭 조직원에게 연결되도록 했다.
경찰은 지난해 10월 캄보디아 현지에서 체포된 한국인 피의자들을 통해 이 사건을 인지했다. 이후 국내에 체류하던 조직원들을 검거했고, 지난달에는 중국인·한국인 총책을 포함한 조직원을 추가 검거했다. 중국인 총책과 부총책에 대해선 범죄인 인도 요청 절차가 진행 중이다.
경찰 관계자는 “피의자들은 캄보디아 출국 전 범죄 가담 사실을 알았거나 근무할 때 불법성을 인지했다”며 “이들 모두에게 범죄단체가입·활동죄를 적용해 중형을 유도할 것”이라고 말했다. 이어 피의자 22명을 상대로 10억원가량의 범죄 수익금에 대해 기소 전 몰수·추징 보전했다고 덧붙였다.
