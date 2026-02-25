기업형 슈퍼마켓 가맹점 수, 직영점 넘었다…‘동네 슈퍼’ 규제 딜레마

기업형슈퍼마켓(SSM) 전경. GS더프레시 제공

유통업계에서는 이제 SSM이 더이상 골목상권을 위협하는 ‘공룡’이 아니라, 동네슈퍼 사장님들의 돌파구라고 주장한다. 골목상권 보호를 취지로 하는 유통산업발전법 개정 과정에서 SSM에 대한 규제 완화가 필요하다고 목소리를 높이는 이유다.

가맹점 58곳을 늘리며 공격적으로 출점했다. 반면 대형마트도 함께 운영하는 경쟁자들과 GS더프레시와 이해관계가 다르다. 한 대형마트 관계자는

“가맹점을 지나치게 빠르게 늘리면 매점 운영의 일관성이 떨어질 수 있어 신중한 입장이다”고 말했다.

직영점 비중이 가장 큰 홈플러스 익스프레스가 진퇴양난의 상황에 빠진 영향도 있다. 홈플러스는 경영 정상화를 위해 알짜배기인 홈플러스 익스프레스의 매각을 지속적으로 추진하고 있어서 직영점을 늘릴 상황이 아니었다.

“사실상 소상공인인 SSM 가맹점주들까지 규제하는 건 옳지 않다”고 지적했다.

SSM이 더이상 골목상권에 피해를 안 준다는 주장을 곧이곧대로 받아들이기 어렵다는 것이다.