기업형 슈퍼마켓 가맹점 수, 직영점 넘었다…‘동네 슈퍼’ 규제 딜레마
국내 주요 기업형슈퍼마켓(SSM)의 가맹점 수가 직영점 수를 넘어선 것으로 확인됐다. 정부 규제와 이커머스의 압박 속에서 생존을 위해 체질개선이 이뤄진 결과다. 유통업계에서는 이제 SSM이 더이상 골목상권을 위협하는 ‘공룡’이 아니라, 동네슈퍼 사장님들의 돌파구라고 주장한다. 골목상권 보호를 취지로 하는 유통산업발전법 개정 과정에서 SSM에 대한 규제 완화가 필요하다고 목소리를 높이는 이유다.
25일 업계에 따르면 지난해 연말 기준 전체 SSM 중 가맹점 수는 733곳으로 직영점(728곳) 수를 넘어섰다. 우선 GS더프레시가 직영점 109곳에 가맹점 476곳을 운영하고 있다. 이어서 롯데슈퍼는 직영 194곳에 가맹점 144개곳, 이마트에브리데이는 직영점 199곳에 가맹점 44곳을 운영 중이다. 홈플러스는 전체 295곳 중 직영점이 226곳이고 가맹점이 69곳이다.
SSM 가맹점과 직영점 비중은 SSM 4사가 처한 현실에 크게 좌우되고 있다. GS더프레시는 매출이 8.4% 증가한 지난 한 해 가맹점 58곳을 늘리며 공격적으로 출점했다. 반면 대형마트도 함께 운영하는 경쟁자들과 GS더프레시와 이해관계가 다르다. 한 대형마트 관계자는 “가맹점을 지나치게 빠르게 늘리면 매점 운영의 일관성이 떨어질 수 있어 신중한 입장이다”고 말했다.
다만 대형마트와 SSM를 함께 운영하는 기업에서도 가맹 사업 확대에 대한 의지는 크다. 오프라인 유통의 침체가 장기화하는 가운데, 가맹사업은 비교적 적은 부담으로 사업을 확대할 방법이기 때문이다. 당장 이마트에브리데이도 2024년 기준 23곳이던 가맹점 수를 1년 새 두 배 가까이 늘렸다.
직영점 비중이 가장 큰 홈플러스 익스프레스가 진퇴양난의 상황에 빠진 영향도 있다. 홈플러스는 경영 정상화를 위해 알짜배기인 홈플러스 익스프레스의 매각을 지속적으로 추진하고 있어서 직영점을 늘릴 상황이 아니었다.
여러 이유로 가맹점 비중이 커지자 업계에서는 SSM에 대한 규제가 재검토돼야 한다고 목소리를 높이고 있다. SSM은 대형마트와 마찬가지로 유통산업발전법의 규제를 받아왔다. 때문에 자정부터 오전 10시까지 영업이 금지되며, 월 2회 의무휴업도 적용된다.
업계 관계자들은 이 규제가 SSM 운영에 큰 저해요인이라고 주장한다. 아침 장사에서 승부를 봐야 할 점주들에게는 큰 걸림돌이라는 것이다. 한 업계 관계자는 “경쟁력을 잃은 동네 슈퍼 사장님들이 SSM가맹점으로 전환하는 경우가 늘고 있다”며 “동네 슈퍼를 오전 10시에 여는 경우는 없다”고 말했다.
이종우 아주대 경영학과 교수는 “대기업이 직영점 운영이 부담스러워져서 가맹점을 확대하는 아이러니한 상황은 맞는다”면서도 “사실상 소상공인인 SSM 가맹점주들까지 규제하는 건 옳지 않다”고 지적했다.
다만 유통산업발전법 개정을 고심하는 정치권에서는 SSM이 전통시장에 끼치는 악영향을 여전히 예의주시하고 있어서 당장 규제 완화가 이뤄지진 않을 것으로 보인다. 종업원 수부터 많은 SSM이 더이상 골목상권에 피해를 안 준다는 주장을 곧이곧대로 받아들이기 어렵다는 것이다.
이정희 중앙대 경제학부 교수는 “시장 상황이 바뀌었으니 SSM에 대한 규제도 충분히 다시 논의해볼 만 하다”면서도 “당사자인 소상공인들이 강력하게 반대하는데 15년 동안 규제 해제만 관성적으로 되풀이해 온 대기업 논리를 그대로 받아들일 수는 없다”고 지적했다.
이택현 기자 alley@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사