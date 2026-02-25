대전 “이제 중심은 우리”, 전북 “별 하나 더”…K리그 새 시즌 출사표

황선홍 대전하나시티즌 감독이 25일 서울 서대문구 스위스그랜드호텔에서 열린 2026 K리그1 개막 미디어데이에서 올시즌 각오를 밝히고 있다. 뉴시스

정정용 전북 현대 감독이 25일 서울 서대문구 스위스그랜드호텔에서 열린 2026 K리그1 개막 미디어데이에서 올시즌 각오를 밝히고 있다. 연합뉴스

강등 1년 만에 1부로 복귀한 인천 유나이티드의 윤정환 감독은 “동계훈련 중 선수들에게 올해 목표를 물었더니 우승 이야기를 하더라”며 “홈경기는 전승을 거두겠다”고 약속했다.

이정효 수원삼성 감독이 25일 서울 서대문구 스위스그랜드호텔에서 열린 2026 K리그2 개막 미디어데이에서 올시즌 각오를 밝히고 있다. 뉴시스