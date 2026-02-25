김관영 지사 “제3금융중심지, 분산 아닌 기능 고도화”…부산 반발에 반박
국민연금 기반 자산운용 특화 강조
“서울·부산과 역할 분담…기능 중복 없어”
김관영 전북특별자치도지사가 제3금융중심지 지정 추진과 관련해 “분산이 아니라 국가 금융경쟁력 확장 전략”이라며 부산시의 반대 입장에 정면으로 반박했다.
김 지사는 25일 입장문을 통해 “제3금융중심지 지정은 기존 거점을 약화시키는 나눠먹기식 정책이 아니라 국가 금융 기능을 전문화·고도화하는 전략적 선택”이라고 밝혔다.
앞서 박형준 부산시장은 전주 일대 제3금융중심지 지정 추진에 대해 “나눠먹기식 정책”이라며 반대 입장을 밝힌바 있다. 한국거래소 지주회사 전환이 추진될 경우 본사 소재지와 핵심 기능을 부산에 명시해야 한다고도 주장했다.
이에 대해 김 지사는 서울은 종합금융, 부산은 해양·파생금융 특화 거점으로 기능해 왔으며, 전북이 추진하는 모델은 국민연금공단을 기반으로 한 자산운용 특화 모델을 추진하는 것이라고 설명했다.
그는 “세계 3대 연기금인 국민연금이 위치한 전북에 자산운용 기능을 집적하는 것은 정책적으로 합리적 설계”라며 “기존 금융중심지 기능을 대체하거나 침해하는 것이 아니라 국가 금융 경쟁력을 확장하는 구조”라고 강조했다.
김 지사는 기능 중복 우려에 대해서도 “부산의 해양·디지털·파생금융 전략과 전북의 연기금 기반 자산운용 전략은 구조적으로 다르다”고 밝혔다. 이어 “서울, 부산, 전북으로 이어지는 금융 3각 축은 국가 금융지도의 외연을 넓히는 전략”이라며 “지역 간 갈등이 아닌 역할 분담과 상호 보완의 관점에서 접근해야 한다”고 덧붙였다.
전북도는 지난달 29일 전주 금융중심지 개발계획을 금융위원회에 제출했다. 제3금융중심지 지정안은 금융위원회 심의 절차에 들어간 상태로, 향후 금융중심지추진위원회 논의를 거쳐 이르면 6월 최종 결정될 예정이다.
전북은 국민연금 기금운용본부가 위치한 지역적 강점을 바탕으로 자산운용 중심 금융생태계 구축을 목표로 하고 있다. 반면 부산은 2009년 금융중심지 지정 이후 인프라를 확충해 온 만큼 추가 지정에 신중해야 한다는 입장이다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사