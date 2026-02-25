[속보] 강남경찰서 ‘22억 비트코인 유출’ 2명 체포
경찰이 보관 중이던 비트코인을 외부로 빼돌린 피의자 2명이 체포됐다.
경기북부경찰청은 서울 강남경찰서가 압수해 보관 중이던 비트코인을 외부로 유출한 피의자 2명을 체포해 조사 중이라고 25일 밝혔다.
이들은 2021년 11월쯤 강남경찰서가 USB에 넣어 실물로 보관하던 비트코인 22개(당시 가치 약 21억원)를 빼돌린 혐의를 받는다.
경찰이 범죄 사건 수사 과정에서 임의제출 받아 보관하던 자산이었다.
조사 결과 당시 강남경찰서는 암호 역할을 하는 ‘복구 구문’만 알면 외부에서도 자산 인출이 가능하다는 점을 인지하지 못했던 것으로 파악됐다.
경찰청은 이번 사건을 계기로 가상자산 압수물 관리를 대폭 강화하기로 했다.
향후 가상자산 압수 시 하드웨어 지갑 관리 책임자를 2인으로 지정하고, 지갑 본체와 복구 구문을 각각 봉인해 금고에 별도 보관할 방침이다.
또한 수사과장이 매달 잔액을 직접 확인하는 절차도 신설했다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
