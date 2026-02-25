WBC 필승조는 누구… 박영현·조병현 등 주목

월드베이스볼클래식(WBC)을 앞두고 2차 전지훈련 막바지에 접어든 류지현호가 최정예 투수진 조합 찾기에 속도를 내고 있다. 역대 대회에서 대표팀 성패를 가른 필승조의 주인공이 누가 될지에 관심이 쏠린다.

구위를 점검했다. 이 중 4명이 두 차례 마운드에 올랐다. 특히 박영현(KT)과 조병현(SSG 랜더스)은 두 경기 모두 무실점으로 막아내며 존재감을 드러냈다. 지난해 세이브왕에 오른 박영현과 두 자릿수 세이브 투수 중 유일하게 1점대 평균자책점을 기록한 조병현은 리그에서의 위력을 그대로 이어가는 모습이다.