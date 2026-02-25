WBC 필승조는 누구… 박영현·조병현 등 주목
월드베이스볼클래식(WBC)을 앞두고 2차 전지훈련 막바지에 접어든 류지현호가 최정예 투수진 조합 찾기에 속도를 내고 있다. 역대 대회에서 대표팀 성패를 가른 필승조의 주인공이 누가 될지에 관심이 쏠린다.
류지현 감독이 이끄는 대표팀은 25일까지 일본 오키나와 전지훈련에서 네 차례 연습경기를 치렀다. 류 감독은 류현진(한화 이글스)과 고영표, 소형준(이상 KT 위즈), 데인 더닝(시애틀 매리너스) 등으로 꾸려질 선발진의 뒤를 받칠 전천후 불펜 자원 점검에 공을 들이고 있다.
이번 대회에서 1라운드 통과를 1차 목표로 내건 대표팀에게는 계투진의 역할이 중요하다. 시즌 개막 전 열리는 대회 특성상 투수 보호 차원에서 선발 투수는 투구 수 제한을 받는다. 1라운드에선 최대 65구를 소화한 뒤 마운드에서 내려와야 한다. ‘두 번째 선발’ 임무를 맡는 롱릴리프를 비롯한 불펜진의 책임이 클 수밖에 없다.
한국이 4강과 결승에 올랐던 1·2회 대회에서도 불펜에서 난세 영웅이 등장했다. 초대 대회에선 구대성(은퇴)이 1승 3홀드로 활약했고, 2회 대회에선 정현욱이 5경기에서 평균자책점 1.74(10⅓이닝 2실점)로 마운드를 지탱했다. 이때 정현욱은 ‘국민 노예’라는 별명을 얻기도 했다.
류 감독은 네 차례 연습경기에서 불펜 투수 10명을 마운드에 올려 구위를 점검했다. 이 중 4명이 두 차례 마운드에 올랐다. 특히 박영현(KT)과 조병현(SSG 랜더스)은 두 경기 모두 무실점으로 막아내며 존재감을 드러냈다. 지난해 세이브왕에 오른 박영현과 두 자릿수 세이브 투수 중 유일하게 1점대 평균자책점을 기록한 조병현은 리그에서의 위력을 그대로 이어가는 모습이다.
노장 노경은(SSG)도 안정적인 경기 운영 능력을 보여줬다. 류 감독은 노경은에 대해 “지난해 11월 평가전 직후 위기관리 능력을 고려해 일찍이 발탁을 확정했다”며 신뢰를 보여 왔다. 부상으로 낙마한 원태인(삼성 라이온즈)을 대신해 합류한 유영찬(LG 트윈스)도 첫 등판의 아쉬움을 털어내고 두 번째 경기에서 안정감을 되찾았다.
최원준 기자 1jun@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사