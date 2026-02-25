데이터와 로봇 기술 접목해 ‘돈 되는 농업’ 실현한다
경북도, ‘경북 농업 인공지능 대전환(AX) 비전 선포 및 심포지엄’ 개최
경북농업기술원이 기후위기와 고령화로 쇠퇴한 농업의 한계를 극복하고 인공지능(AI)과 첨단 로봇기술을 접목한 농업대전환을 위해 25일 안동 스탠포드호텔에서 ‘경북농업 인공지능 대전환(AX) 비전 선포 및 심포지엄’을 개최했다.
행사는 경북스마트농업연구회, 대학, AI 기업, 농업인단체, 청년농업인, 시․군 농업기술센터 관계자 등 250여명이 참석한 가운데 “경북농업의 미래, 청년과 AI로 완성하다”는 비전을 선포했다.
비전 선포식에서는 △데이터 혁신(경험을 넘어 과학으로) △로봇·자동화(힘든 노동은 로봇에게) △청년농 육성(디지털 농업의 핵심 주역) 등 3대 추진 전략을 제시하며 농작업 전 주기 자동화와 데이터 기반 정밀농업 확산에 주력하기로 했다.
이번 비전은 경북도가 추진해 온 농업 디지털 전환 노력의 연장으로 경북농업기술원은 이미 인공지능 대전환을 위해 2022년 네이버클라우드, 유비엔과 업무협약을 체결해 참외‘AI 영농일지(참외 톡톡)’을 개발해 지난해까지 40여개 농가에 시범 운영 중이며 올해 100여개 농가로 확대 보급할 계획이다.
‘참외 톡톡’ 서비스는 수기로 작성하던 영농일지를 음성 기반으로 데이터화해 농업인이 쉽게 활용할 수 있도록 한 것으로 청년농업인들로부터 호응을 얻고 있다.
올해는 온디바이스 기반 인공지능 재배관리 모델과 연계해 최적의 온·습도 관리와 병해충 예방 시점을 안내하는 시스템 개선 연구도 진행 중이다.
향후 참외를 인공지능 전환 대표 작목(Flagship Plant)으로 지정하고 포도, 복숭아, 오이 등 경북의 주요 특화 작물에도 확대해 단순 데이터 축적을 넘어 전 분야의 디지털 전환을 이어간다는 계획이다.
이밖에 경북농업기술원은 딸기 생산관리 로봇 및 피지컬 AI 기술인 오이 적엽 관리용 로봇팔 개발, 자두 과수원 무인 제초 로봇과 딸기 및 엽채류 연중 생산 식물공장 기술개발, 농약자동 혼합기 등 인공지능과 로봇을 융합한 현장 중심 연구개발에 몰두하고 있다.
이날 심포지엄에서는 국내 석학들이 모여 AI 농업의 구체적인 실행 방안을 논의했다.
안종배 국제미래학회 회장은 ‘인공지능이 몰고 온 인류 혁명 시대와 경북농업 대응 전략’을 주제로 기조강연을 했고 이충근 농촌진흥청 농업로봇과 과장은 국내외 농업 로봇과 AI·로봇 융합 사례를 소개했다.
이어 박주홍 포항공대 교수는 로봇 혁신이 가져올 경북농업의 변화를 전망했으며 김승한 구미스마트농업연구소 박사는 경북농업기술원의 인공지능 연구 동향과 활용 방안을 설명했다.
이철우 경북지사는 “기후위기와 농촌 노동력 부족 속에서 경북농업은 생존을 넘어 대전환의 시기를 맞고 있다”며 “데이터와 로봇 기술을 접목해 ‘돈 되는 농업’을 실현하고 인공지능 역량을 갖춘 청년농업인을 육성해 청년이 찾아오는 농촌을 만들겠다”고 말했다.
