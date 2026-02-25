시사 전체기사

‘공천헌금 1억’ 강선우·김경, 다음달 3일 구속기로

입력:2026-02-25 17:30
강선우(왼쪽) 의원과 김경 전 서울시의원. 연합뉴스

공천헌금 명목으로 1억원을 주고 받은 혐의를 받는 강선우 무소속 의원과 김경 전 서울시 의원이 다음달 3일 구속심사대에 오른다.

25일 법조계에 따르면 이종록 서울중앙지법 영장전담 부장판사는 다음달 3일 오후 2시30분부터 정치자금법 위반 혐의를 받는 강 의원에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한다.

김 전 시의원에 대한 영장실질심사는 같은날 오전 10시 열린다.

강 의원은 2022년 1월 서울 모처에서 김 전 시의원으로부터 공천 청탁을 받고 현금 1억 원을 수수한 혐의를 받는다.

서울중앙지검은 지난 9일 강 의원에 대한 사전 구속영장을 청구했다.

강 의원에 대한 체포동의안은 지난 12일 국회에 보고됐고 전날 열린 국회 본회의에서 가결됐다.

재석 263명 중 찬성 164명, 반대 87명, 기권 3명, 무효 9명이었다.

강 의원은 체포동의안 표결을 앞두고 신상 발언을 통해 “제가 1억원을 요구했다고 하는데 1억원은 제 정치생명이나 인생을 걸 어떤 가치도 없다”며 “불체포특권 뒤에 숨지 않겠다. 진실을 더 또렷이 드러내는 일 앞에 그 어떤 것도 두렵지 않다”고 말했다.

신지호 기자 pss@kmib.co.kr

