유니콘 꿈꾸던 명품 플랫폼 ‘발란’…10년 만에 파산
코로나19 시기 온라인 명품 수요 급증을 타고 급성장했던 명품 플랫폼 발란이 파산 선고를 받으며 시장에서 퇴장하게 됐다. 유니콘(기업가치 1조원 이상 비상장 스타트업)을 꿈꾼지 설립 10년 만에 사라지게 됐다.
25일 법조계와 유통업계에 따르면 서울회생법원 회생15부(부장판사 김윤선)는 전날 발란에 대해 파산을 선고했다.
지난해 3월 기업회생절차를 신청한 지 11개월 만으로, 파산이 확정되면 법원이 지정한 파산관재인이 회사의 남은 재산을 현금화해 채권자들에게 우선순위에 따라 배당하는 청산 절차가 진행된다.
2015년 설립된 발란은 해외 현지 매장(부티크)와의 직거래 구조를 내세워 몸집을 키웠고, 코로나19 기간 해외여행이 막히면서 온라인 명품 구매가 늘자 거래액이 급격히 늘었다.
발란의 연간 거래액은 2019년 256억원에서 2021년 3150억원으로 급증했고, 2022년에는 6800억원을 기록한 것으로 전해졌다.
발란은 35~54세 고소득 소비층을 핵심 고객으로 삼아 국내 온라인 명품 시장 점유율 45%를 차지하며 업계 1위에 올랐고, 대형 배우를 모델로 기용하며 기업가치가 8000억원을 넘겼다는 평가도 나왔다.
다만 엔데믹 이후 소비가 오프라인으로 분산되고, 경쟁 플랫폼과의 출혈 경쟁이 심화되면서 실적과 재무구조가 빠르게 악화됐다.
2023년 감사보고서 기준 발란의 자본총계는 마이너스 77억원으로 완전자본잠식 상태에 이르렀고, 매출은 전년 891억원에서 392억원으로 56% 급감했다.
이후 투자 유치가 계획대로 진행되지 않은 가운데, 지난해 3월 말 입점 파트너사에 판매대금 지급이 지연됐다는 의혹이 불거지자 발란은 3월 기업회생절차를 신청했다. 당시 최형록 발란 대표는 정산 오류라는 해명을 내놨었다.
하지만 회생계획안은 법원의 인가를 받지 못했고, 강제인가도 불허되면서 결국 파산 절차로 이어졌다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
