포천시, 학생 1인당 교육경비 132만원 지원 ‘경기도 1위’
도 평균의 두 배 지원…명품 교육도시 속도
경기 포천시가 도내 31개 시·군 가운데 가장 높은 수준의 교육경비를 지원하며 ‘명품 교육도시’로 도약하고 있다.
포천시는 2026년 학생 1인당 교육경비 지원액이 132만원으로 집계돼 도 평균 60만원의 두 배를 넘는다고 25일 밝혔다. 이는 교육 분야 예산을 역대 최대 수준으로 확대한 성과다.
시는 2026년도 본예산에 유아·보육, 초·중등, 대학 및 평생교육을 포함한 교육 분야 총 633억원을 편성했다. 이 중 학교에 직접 지원하는 교육경비는 151억원으로 자체수입 대비 7.1% 규모다. 교육경비는 2023년 97억원(4.6%), 2024년 114억원(5.6%), 2025년 121억원(5.9%)에 이어 매년 증가하며 역대 최대 수준을 기록했다.
시는 2024년 7월 교육발전특구 시범(선도)지역으로 선정된 이후 3년간 국비 68억원을 포함한 재원을 확보해 교육 인프라를 확충해 왔다. 2026년은 시범 운영을 마무리하고 정식 지정을 준비하는 단계로, 그간 추진한 사업을 체계화해 ‘명품 교육도시’ 비전을 구체적 성과로 완성한다는 계획이다.
특히 학생들의 디지털 역량 강화를 핵심 과제로 삼고 10억 원을 투입해 거점별 ‘디지털 창작소’를 추가 구축한다. 인공지능(AI), 드론, 코딩 등 미래 기술을 학교 현장에서 체계적으로 체험할 수 있는 환경을 확대한다. 지난 2년간 관내 10개교에 창작소 설치를 완료했으며, 이를 기반으로 지역 간 디지털 교육 격차 해소에 속도를 낼 방침이다.
사교육비 부담 완화를 위한 공교육 보완 정책도 강화한다. 교육부 및 한국교육방송공사(EBS)와 협력해 운영 중인 ‘포천형 EBS 자기주도학습센터’를 7개 권역으로 확대한다.
전액 무료로 운영되는 이 센터는 EBS 콘텐츠와 1대1 맞춤형 멘토링, AI 학습 진단을 결합한 모델로, 2025년 5개소 운영에 이어 2026년 1월 소흘권역 센터를 개소했다. 연내 2곳을 추가 설치해 권역별 학습망을 완성할 예정이다.
통학 여건 개선도 병행한다. ‘포천 에듀로드’ 사업을 통해 학생전용 통학버스 ‘포춘버스’ 영중~소흘 노선을 신설하고, 권역별 셔틀 ‘포우리’를 5개 권역으로 확대 운영한다. 교통 소외지역 학생을 위한 ‘에듀택시’도 함께 운영해 안전하고 촘촘한 통학 체계를 구축할 계획이다.
시 관계자는 “학생 1인당 132만원 지원은 ‘교육이 미래’라는 시정 철학이 구체적 성과로 이어진 결과”라며 “교육발전특구 3년 차를 맞아 정책 완성도를 더욱 높이고, 아이들이 안정적이고 수준 높은 교육 환경에서 성장할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.
포천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
