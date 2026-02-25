포천시, 학생 1인당 교육경비 132만원 지원 ‘경기도 1위’

도 평균의 두 배 지원…명품 교육도시 속도

포천시청 전경. 포천시 제공

포천시는 2026년 학생 1인당 교육경비 지원액이 132만원으로 집계돼 도 평균 60만원의 두 배를 넘는다고 25일 밝혔다. 이는