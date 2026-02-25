시사 전체기사

李대통령 “무안공항 빨리 열어야…유가족과 협의 잘 해보라”

입력:2026-02-25 16:52
수정:2026-02-25 16:56
공유하기
글자 크기 조정
이재명 대통령이 25일 청와대에서 열린 확대국가관광전략회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 25일 무안국제공항의 운항 재개를 서둘러 검토하라고 국토교통부에 지시했다. 장기간 폐쇄로 전남 지역 관광업계가 어려움을 겪고 있어 조속한 판단이 필요하다는 취지다.

이 대통령은 이날 청와대에서 열린 확대 국가관광전략회의에서 무안국제공항을 언급하며 “제일 중요한 것은 무안국제공항을 빨리 개항하는 것”이라고 말했다. 무안국제공항 폐쇄 이후 전남 지역의 관광 산업이 고사 위기에 놓였다는 현장 의견을 공유받은 뒤 나온 발언이다.

무안국제공항은 2024년 12·29 제주항공 여객기 참사 이후 사고 원인 조사와 현장 보존 문제 등으로 운항 재개 결정이 지연되고 있다.

이 대통령은 “유가족들도 사고 현장을 보존하고 기록을 정확하게 남기면 개항에 크게 반대할 것 같지 않다”며 “최대한 신속하게 다시 (개항) 하도록 하라”고 지시했다.

이에 김윤덕 국토교통부 장관은 “유가족과 협의 중”이라며 “올해 상반기에 문제가 잘 마무리되면 바로 진행할 수 있다고 생각한다”고 답했다.

이 대통령은 “(유가족과) 협의를 잘 해보라”며 “무한대로 (폐쇄 상태를) 계속 끌 수는 없다”고 말했다.

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
백재연 기자
디지털뉴스부
백재연 기자
1044
안녕하세요. 백재연 기자입니다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
터널서 발견된 100돈 금팔찌…두 달 만에 주인 찾아
위기의 트럼프, 역대 최장 108분 자화자찬… “지금이 미국 황금기”
‘강북 모텔 연쇄 사망’ 추가 피해자 확인…“노래방서 기절”
“여보, 한국이 준 장갑 봐” 룰라도 놀란 靑 의전 디테일
김밥 가격 77% 올랐는데… 담뱃값은 10년 넘게 제자리
아이와 수영하다… 태국 끄라비 해변 40대 한국인 익사
‘비선 실세’ 최순실 친언니 최순득씨 사망…급성 폐렴
스프링클러 없었다… 10대 여학생 화재 참변 은마아파트
국민일보 신문구독