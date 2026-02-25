李대통령 “무안공항 빨리 열어야…유가족과 협의 잘 해보라”

李대통령 “무안공항 빨리 열어야…유가족과 협의 잘 해보라”
이재명 대통령이 25일 무안국제공항의 운항 재개를 서둘러 검토하라고 국토교통부에 지시했다. 장기간 폐쇄로 전남 지역 관광업계가 어려움을 겪고 있어 조속한 판단이 필요하다는 취지다.
이 대통령은 이날 청와대에서 열린 확대 국가관광전략회의에서 무안국제공항을 언급하며 “제일 중요한 것은 무안국제공항을 빨리 개항하는 것”이라고 말했다. 무안국제공항 폐쇄 이후 전남 지역의 관광 산업이 고사 위기에 놓였다는 현장 의견을 공유받은 뒤 나온 발언이다.
무안국제공항은 2024년 12·29 제주항공 여객기 참사 이후 사고 원인 조사와 현장 보존 문제 등으로 운항 재개 결정이 지연되고 있다.
이 대통령은 “유가족들도 사고 현장을 보존하고 기록을 정확하게 남기면 개항에 크게 반대할 것 같지 않다”며 “최대한 신속하게 다시 (개항) 하도록 하라”고 지시했다.
이에 김윤덕 국토교통부 장관은 “유가족과 협의 중”이라며 “올해 상반기에 문제가 잘 마무리되면 바로 진행할 수 있다고 생각한다”고 답했다.
이 대통령은 “(유가족과) 협의를 잘 해보라”며 “무한대로 (폐쇄 상태를) 계속 끌 수는 없다”고 말했다.
