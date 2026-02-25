[단독] 3개월 만에 CEO 빈자리 채운 롯데카드… 앞날은 첩첩산중

연합뉴스

현재 금융 당국은 MBK의 금융사 대주주 적격성을 심사하고 있다. 여기서 문제가 있다고 판단되면 보유 주식 처분 명령이 내려져 공개 경쟁 입찰 등 금융 당국 주도의 매각이 이뤄질 수 있다.