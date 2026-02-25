[단독] 3개월 만에 CEO 빈자리 채운 롯데카드… 앞날은 첩첩산중
롯데카드가 정상호 전 부사장을 차기 대표이사로 낙점했다. 지난해 9월 발생한 대규모 고객 정보 유출 사고에 책임을 지고 조좌진 전 대표가 같은 해 12월 초 사임한 뒤 새 CEO를 구하지 못해 애를 먹다 3개월 만에 간신히 수장 공백 상황에 종지부를 찍은 것이다.
25일 금융권에 따르면 롯데카드 임원후보추천위원회는 이날 오전 서울 종로구 본사 사옥에서 회의를 열고 정 전 부사장을 차기 CEO 후보로 추천하기로 합의했다. 1963년생으로 부산 해동고와 고려대 경영학과를 졸업한 정 전 부사장은 LG카드(현 신한카드) 마케팅팀장과 현대카드 브랜드관리실장, 삼성카드 전략영업본부장(전무) 등을 지냈다. 2020년 6월 롯데카드에 부사장으로 영입돼 마케팅본부장을 지내다 2023년 9월 퇴임했다. 그는 내달 12일 열리는 임시 주주 총회와 이후 개최될 후속 이사회를 거쳐 선임된다.
앞서 조 전 대표가 임기 만료를 4개월 앞두고 조기 사임하면서 롯데카드 임추위는 곧바로 경영 승계 절차를 개시했다. 그러나 절차 개시 후 3개월 안에 새 CEO를 선임하도록 한 내규를 지키지 못했다. 헤드헌터까지 썼지만 마땅한 사람을 찾기가 어려워 진땀을 뺐기 때문이다. 한 금융권 관계자는 “타 카드사 대표와 다른 롯데그룹 계열사 사장 등 물망에 올랐던 후보 대부분이 고사한 것으로 안다”면서 “롯데카드는 CEO 연봉이 다른 비은행계 카드사보다 낮은 편인데 이번에 취임하면 궂은일을 도맡아 해야 해 인기가 없었을 것”이라고 말했다.
정 전 부사장의 취임 후 선결 과제는 정보 유출 사고 수습이다. 금융 당국은 롯데카드에 일벌백계를 요구한 상황이다. 최대 6개월의 영업 정지 부과가 예상된다. 적게는 50억원, 많게는 800억원이 거론되는 과징금도 물어야 한다. 유사 사고 재발을 막기 위해 5년간 1100억원을 투입하겠다고 밝힌 보안 시스템 강화 작업을 성공적으로 마무리하는 것 또한 그의 몫이다.
뒤처리 후에는 롯데카드 인수·합병(M&A) 준비가 기다리고 있다. 대주주인 사모펀드(PEF) 운용사 MBK파트너스가 롯데카드를 사들이기 위해 2016년 결성했던 펀드의 만기가 올해 말이라 롯데카드 매각이 급한 상황이다. 강제 매각 명령이 내려질 가능성도 있다. 현재 금융 당국은 MBK의 금융사 대주주 적격성을 심사하고 있다. 여기서 문제가 있다고 판단되면 보유 주식 처분 명령이 내려져 공개 경쟁 입찰 등 금융 당국 주도의 매각이 이뤄질 수 있다.
