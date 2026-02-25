“이부진 감사”…이 대통령이 콕 찍어 호명한 이유는
호텔신라 사장인 이부진 한국방문의해위원장이 이재명 대통령과 함께한 회의 자리에서 “관광객들이 어느 지역에 가더라도 결제, 교통, 관광 정보 등에서 불편함이 없도록 기업들과 함께 관계 부처의 도움을 받아 (불편을) 해소하도록 노력하겠다”고 밝혔다. 이 대통령은 이 위원장을 언급하며 “감사하다”고 말했다.
이 위원장은 25일 청와대에서 이 대통령 주재로 열린 확대국가관광전략회의에서 “2027~2029년 ‘한국방문의 해’준비를 차질 없이 해나가도록 하겠다”면서 이같이 말했다.
이 위원장은 “지난해 2000만명에 육박하는 역대 최대 규모 관광객이 방문했는데, 이런 성과는 정부의 관심과 지원 덕분”이라며 “이제 외국 분들에게 우리나라는 단순히 가보고 싶은 나라를 넘어 한국 사람들처럼 살아보고 싶어 하는 등의 멋있는 나라가 됐다”고 강조했다.
그는 “우리 위원회도 정부와 협력해 외국 분들이 다양한 지역을 방문하면서 고유한 우리 문화를 체험할 수 있도록 국적과 ‘니즈’(수요)에 맞는 콘텐츠를 찾고 널리 알리겠다”고 약속했다.
또 “외국 분 중에 한국인의 진심 어린 친절에 감동한다는 분을 많이 뵀다”면서도 “관광 현장 등을 돌아볼 때 아직도 개선할 점이 많아 보인다”고 지적했다.
그러면서 “위원회에서는 앞으로도 '친절 캠페인'을 지속 실행하며 개선을 위해 노력하겠다”며 “제가 느끼기에 진정한 친절은 밝은 미소에 더해 필요한 것과 불편한 것은 무엇인지 먼저 살펴 (고객에게) 편안함을 드리는 것”이라고 덧붙였다.
이 대통령은 “(회의에) 함께 해주신 이부진 회장님을 포함한 많은 분에게 각별히 감사 말씀드린다”며 이 사장을 직접 거론했다.
그러면서 “가장 경계해야 하는 것이 여행객의 발길을 돌리게 만드는 부당행위”라며 “바가지요금이나 과도한 호객행위는 지역경제의 큰 피해를 주는 악질적 횡포로, 반드시 뿌리를 뽑아야 한다”고 말했다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
