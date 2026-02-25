“5·18 정신 헌법 전문 수록해야”…국회서 결의대회

정치권 한목소리 “K-민주주의 완성의 길”

野 반대 속 국민투표법 개정안 통과 관심

25일 오후 국회의원회관 대회의실에서 열린 ‘5·18정신 헌법전문 수록 개헌 촉구 국민결의대회. 광주광역시 제공

정치권이 5·18민주화운동 정신 헌법 전문 수록을 한목소리로 촉구했다.



5·18정신 헌법전문수록 개헌 국민추진위원회는 25일 오후 국회의원회관 대회의실에서 ‘5·18정신 헌법 전문 수록 개헌 촉구 국민 결의대회’를 열었다. 결의대회에는 우원식 국회의장과 정청래 더불어민주당 대표, 조국 조국혁신당 대표 등 정치권 주요 인사들과 5·18 관련 단체, 시민사회단체, 종교계 등 500여 명이 참석했다.



추진위는 결의문에서 “5·18민주화운동은 한국을 넘어 세계 민주주의를 쟁취한 중요한 역사이다”며 “그럼에도 5·18정신은 아직까지 대한민국 헌법 전문에 명시되지 못했다. 이는 국가가 어떤 역사 위에 서 있는지 분명히 밝히지 못한 헌법적 공백이며 민주주의에 대한 책임 회피다”라고 주장했다.



이어 추진위는 “국회와 정부가 지금도 결단하지 않는다면, 이는 시민의 희생 위에 세워진 민주주의를 외면하는 역사적인 책임으로 기록될 것”이라며 “침묵과 유보는 중립이 아니라 방기다”라고 강조했다.



추진위는 이날 5·18정신의 헌법전문 수록을 위한 조치로 6·3지방선거와 동시에 원포인트 개헌 국민투표 추진과 국민투표법 즉각 개정과 국회 개헌특별위원회 구성, 5·18 역사왜곡 근절을 위한 5·18특별법 처벌조항 강화와 5·18 정신계승을 위한 후속 법 제정 등을 요구했다.



강기정 광주시장은 대회사를 통해 “우리는 5·18정신으로 계엄의 밤을 물리쳤고 대한민국을 구했다”며 “원포인트 개헌을 통해 5·18 정신을 헌법에 명확히 담는 것이 전두환과 윤석열의 내란역사를 청산하고, 다시는 반복하지 않는 길이다. 대한민국의 민주정신이자 보편적 평화의 가치인 5·18정신은 반드시 헌법 속에 살아 숨 쉬어야 한다”고 밝혔다.



김영록 전남지사도 “내란 위기 속에서도 민주주의가 승리할 수 있었던 것은 맨몸으로 현장을 지켜낸 시민들과 추운 겨울 내내 응원봉과 깃발을 들고 싸운 국민이 있었기 때문”이라며 “이 위대한 오월 정신을 헌법 전문에 단단히 새겨 넣는 것이야말로 민주공화국의 정체성을 분명히 하고, 국제사회가 찬사를 보내는 K-민주주의를 완성하는 길”이라고 강조했다.



앞서 지난 23일 개헌의 사전 요건으로 꼽힌 국민투표법 개정안은 국회 행안위를 통과했지만, 국회 본회의에서 국민의힘이 필리버스터를 진행하면서 의결이 지연되고 있다.



5·18정신 헌법전문 수록은 지난 1987년 제9차 개헌 당시 논의됐으나 여야 의견이 엇갈려 무산됐다. 2018년에도 5·18정신 헌법전문 수록을 위한 개헌안이 발의됐으나 국회 문턱을 넘지 못했다.



광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 정치권이 5·18민주화운동 정신 헌법 전문 수록을 한목소리로 촉구했다.5·18정신 헌법전문수록 개헌 국민추진위원회는 25일 오후 국회의원회관 대회의실에서 ‘5·18정신 헌법 전문 수록 개헌 촉구 국민 결의대회’를 열었다. 결의대회에는 우원식 국회의장과 정청래 더불어민주당 대표, 조국 조국혁신당 대표 등 정치권 주요 인사들과 5·18 관련 단체, 시민사회단체, 종교계 등 500여 명이 참석했다.추진위는 결의문에서 “5·18민주화운동은 한국을 넘어 세계 민주주의를 쟁취한 중요한 역사이다”며 “그럼에도 5·18정신은 아직까지 대한민국 헌법 전문에 명시되지 못했다. 이는 국가가 어떤 역사 위에 서 있는지 분명히 밝히지 못한 헌법적 공백이며 민주주의에 대한 책임 회피다”라고 주장했다.이어 추진위는 “국회와 정부가 지금도 결단하지 않는다면, 이는 시민의 희생 위에 세워진 민주주의를 외면하는 역사적인 책임으로 기록될 것”이라며 “침묵과 유보는 중립이 아니라 방기다”라고 강조했다.추진위는 이날 5·18정신의 헌법전문 수록을 위한 조치로 6·3지방선거와 동시에 원포인트 개헌 국민투표 추진과 국민투표법 즉각 개정과 국회 개헌특별위원회 구성, 5·18 역사왜곡 근절을 위한 5·18특별법 처벌조항 강화와 5·18 정신계승을 위한 후속 법 제정 등을 요구했다.강기정 광주시장은 대회사를 통해 “우리는 5·18정신으로 계엄의 밤을 물리쳤고 대한민국을 구했다”며 “원포인트 개헌을 통해 5·18 정신을 헌법에 명확히 담는 것이 전두환과 윤석열의 내란역사를 청산하고, 다시는 반복하지 않는 길이다. 대한민국의 민주정신이자 보편적 평화의 가치인 5·18정신은 반드시 헌법 속에 살아 숨 쉬어야 한다”고 밝혔다.김영록 전남지사도 “내란 위기 속에서도 민주주의가 승리할 수 있었던 것은 맨몸으로 현장을 지켜낸 시민들과 추운 겨울 내내 응원봉과 깃발을 들고 싸운 국민이 있었기 때문”이라며 “이 위대한 오월 정신을 헌법 전문에 단단히 새겨 넣는 것이야말로 민주공화국의 정체성을 분명히 하고, 국제사회가 찬사를 보내는 K-민주주의를 완성하는 길”이라고 강조했다.앞서 지난 23일 개헌의 사전 요건으로 꼽힌 국민투표법 개정안은 국회 행안위를 통과했지만, 국회 본회의에서 국민의힘이 필리버스터를 진행하면서 의결이 지연되고 있다.5·18정신 헌법전문 수록은 지난 1987년 제9차 개헌 당시 논의됐으나 여야 의견이 엇갈려 무산됐다. 2018년에도 5·18정신 헌법전문 수록을 위한 개헌안이 발의됐으나 국회 문턱을 넘지 못했다.광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지