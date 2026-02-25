“너무 많이 이겨서 어쩔 줄 모르겠다”…트럼프 경제·이민 단속 ‘황금빛 치장
도널드 트럼프 미국 대통령은 24일(현지시간) 국정연설(State of the Union)에서 “우리는 너무 많이 이기고 있어서 정말 어떻게 해야 할지 모르겠다”고 했다. 경제·외교 성과를 자화자찬하는 트럼프 대통령 특유의 레토릭이었다. 재임 첫해에 ‘역사적 반전’을 이끌었다고도 주장했다. 트럼프는 관세를 비롯한 경제와 이민 단속 등 비판 여론이 높아지는 대표 정책을 에둘러가기보다 황금빛 전망으로 치장하는 전략을 택했다.
트럼프는 우선 최근 연방대법원 판결로 소멸된 상호관세 대신 대체 관세가 더 좋을 수 있다고 주장했다. 트럼프는 대체 관세에 대해 “다소 복잡하지만 오히려 더 나은 방법일 수도 있고 더 강력한 해결책으로 이어질 가능성이 있다”고 말했다. 그러면서 “좋은 소식은 거의 모든 국가와 기업이 그들이 이미 체결한 합의를 유지하고 싶어 한다는 것”이라고 말했다.
그는 무역 상대국을 향해 “내가 대통령으로서 그들에게 훨씬 더 안 좋을 수도 있는 새로운 합의를 할 법적 권한을 갖고 있다는 것을 알고 있다”고 강조했다. 트럼프는 대체 관세에 대해 “의회의 조치는 필요하지 않을 것”이라고 했다. 트럼프는 대법원판결 이전까지만 해도 상호관세가 위법이 되면 미국에 엄청난 피해가 될 것이라고 경고했는데 판결 이후에 오히려 ‘전화위복’이 될 수 있다는 취지로 국민을 설득한 것이다.
트럼프 대통령은 경제 문제와 관련, 민주당이 중간선거를 앞두고 의제화하는 ‘어포더빌리티(affordability·생활비 부담)’ 이슈를 맹비난했다. 그는 “조 바이든 행정부와 의회 내 동맹 세력은 우리나라 역사상 최악의 인플레이션을 초래했다”며 “그런 재앙적인 정책에 찬성표를 던졌던 바로 그 사람들이 이제 와서 생활비부담이라는 단어를 갑자기 사용하고 있다. 누군가 그 단어를 그들에게 준 것”이라고 비난했다. 그러면서 “그들은 자신들의 발언이 더러운 거짓말임을 알고 있었다”고 말했다. 트럼프는 주식시장, 주택담보대출 금리뿐 아니라 휘발유와 계란 가격까지 거론하며 경제가 나아지고 있다고 주장했다. 팁에 대한 과세 면제나 처방약 비용 절감 등 그동안 수차례 반복해온 성과들도 다시 되풀이됐다.
트럼프는 의료보험 개편과 관련해서도 “오바마케어라고 불리는 ‘감당할 수 없는 의료법’ 통과 이후 대형 보험회사들만 부유해졌다”며 “대형 보험회사에 대한 모든 지급을 중단하고 그 돈을 국민에게 직접 지급하고자 한다”고 설명했다. 다만 트럼프의 이런 계획에 대해서는 공화당 내부에서도 적극적인 반응이 없는 상태다.
트럼프는 과잉 대응 논란이 끊이지 않는 이민 단속과 관련해서도 공세에 나섰다. 그는 “미국 정부의 첫 번째 의무는 불법 이민자가 아니라 미국 시민을 보호하는 것”이라며 자신의 주장에 동의하는 의원들은 기립해달라고 했다. 민주당 의원들이 일어나지 않자 “이 사람들은 미쳤다. 정말 미쳤다”라고 비난했다.
트럼프는 “지금 이 순간에도 의회에 있는 민주당 의원들은 국토안보부에 대한 모든 예산을 차단했다”며 “그들은 미국인을 테러리스트와 살인자로부터 보호하는 기관을 폐쇄했다”고 주장했다. 민주당이 국토안보부 예산을 통과시키지 않고 있는 점을 비난한 것이다.
트럼프는 미네소타주에서 소말리아계 주민 상당수가 연루된 대형 복지 사건과 관련해 J D 밴스 부통령을 ‘사기와의 전쟁’ 책임자로 임명한다고도 밝혔다. 트럼프는 “그는 해낼 것이다. 우리가 충분한 사기 사례를 찾아낼 수 있다면 균형 예산을 달성할 수 있을 것”이라고 했다. 미네소타주에서 과잉 이민 단속으로 미국 시민 2명이 총격 사망한 사건에 대한 비난 여론을 희석하려는 시도로도 해석된다.
트럼프는 최근 공화당이 각종 선거에서 연전연패하고 있는 상황에서 선거관리 강화가 필요하다는 주장도 했다. 그는 “선거에 속임수가 만연해 있다”며 투표 시 사진이 부착된 신분증과 시민권 증명을 의무화하는 ‘세이브 아메리카법’의 조속한 통과도 촉구했다.
뉴욕타임스는 이날 연설에 대해 “트럼프 대통령은 새로운 정책을 거의 제시하지 않았으며, 오히려 그 순간의 극적인 연출을 즐기는 듯한 모습을 보였다”고 평가했다. 워싱턴포스트는 “경제적 성공을 강조한 그의 메시지는 회의적인 대중에게 설득력이 떨어질 수 있다”며 “대다수 미국인은 코로나19 팬데믹 이후 급등한 주택, 식료품, 의료비 부담에 여전히 우려를 표하고 있다”고 보도했다.
국정연설은 미국 헌법 2조에 따라 대통령이 의회에 국가의 상태와 주요 현안을 설명하고 향후 정책을 알리는 행사다. 지난해 1월 20일 취임한 트럼프 대통령은 같은 해 3월 4일 상·하원 합동 회의에서 연설한 바 있지만, 국정연설은 집권 2기 들어 이번이 처음이다. 국정연설 기준으로 트럼프의 1시간 48분 연설은 빌 클린턴 전 대통령의 2000년 1월 국정연설 1시간 28분 기록을 여유롭게 깬 것이다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사