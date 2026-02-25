“너무 많이 이겨서 어쩔 줄 모르겠다”…트럼프 경제·이민 단속 ‘황금빛 치장

도널드 트럼프 미국 대통령이 24일(현지시간) 미 연방의회에서 국정연설을 하고 있다. 연합뉴스

“다소 복잡하지만 오히려 더 나은 방법일 수도 있고 더 강력한 해결책으로 이어질 가능성이 있다”고 말했다. 그러면서 “

도널드 트럼프 미국 대통령이 24일(현지시간) 미 연방의회에서 국정연설을 하고 있다. 연합뉴스

공세에 나섰다. 그는 “미국 정부의 첫 번째 의무는 불법 이민자가 아니라 미국 시민을 보호하는 것”이라며 자신의 주장에 동의하는 의원들은 기립해달라고 했다. 민주당 의원들이 일어나지 않자 “

이 사람들은 미쳤다. 정말 미쳤다”라고 비난했다.

트럼프는 “지금 이 순간에도 의회에 있는 민주당 의원들은 국토안보부에 대한 모든 예산을 차단했다”며 “그들은 미국인을 테러리스트와 살인자로부터 보호하는 기관을 폐쇄했다”고 주장했다. 민주당이 국토안보부 예산을 통과시키지 않고 있는 점을 비난한 것이다.