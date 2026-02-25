월남전 참전용사가 숨지기 일주일 전 남긴 5천만원[아살세]
월남전에 참전했던 90대 국가유공자가 투병 중에도 장학금 5000만원을 남기고 세상을 떠났다.
25일 부산 해운대구에 따르면 월남전 참전 국가유공자 이공휘(91) 어르신은 지난달 23일 해운대구에 장학금 5000만원을 기부했다. 그는 일주일 뒤인 지난 1일 별세했다.
고인은 간암으로 두 달 넘게 병상에 누워 치료를 받는 상황에서 기부 뜻을 굳힌 것으로 전해졌다.
6·25 전쟁 발발로 학업을 중단했던 고인은 직업군인의 길을 택했고, 1970년 월남전이 격화되던 시기 맹호부대로 참전했다. 귀국 이후에는 고엽제 후유증을 앓으며 40대 초반부터 오랜 기간 병마와 싸웠지만, 가족의 생계를 책임지며 자녀들을 키워낸 것으로 알려졌다.
고인의 가슴속에는 수십년간 품어온 소망이 있었다. 바로 ‘가난 때문에 공부를 포기하는 아이들이 없게 하겠다’는 다짐이었다. 배움의 기회를 잃었던 자신의 아픔을 누구보다 잘 알았기에, 그는 평생 근검절약하며 장학금을 모았다고 한다.
해운대구 관계자는 “고인께서 기부 당일 직접 구청을 찾아 장학금을 전달했는데 가족들에 따르면 오랜만에 밝은 표정에 생기 어린 모습이었고 ‘평생 소망을 이뤄 행복하다’고 말했다고 한다”고 전했다.
해운대구는 고인의 뜻에 따라 장학금 5000만원을 지역 청소년 100명에게 전달했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사