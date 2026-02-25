시사 전체기사

‘노란 봄꽃 물결 가득’ 화담숲, 내달 27일 개원

입력:2026-02-25 15:57
경기도 광주에 위치한 화담숲이 자연 보호를 위한 겨울 휴장을 마무리하고 다음달 27일 개원한다.

개원과 함께 화담숲은 5.3㎞의 산책길을 따라 봄을 대표하는 노란색의 산수유를 비롯해 복수초, 풍년화 등 봄꽃들이 가장 먼저 봄을 알린다. 화담숲의 16개 테마원마다 4000여종의 식물들이 저마다의 빛깔로 꽃망울을 피워 봄의 정취를 더한다. 특히 남녀노소 편하게 걸을 수 있는 완만한 경사도의 산책길을 따라 히어리, 매화, 진달래, 수선화, 벚꽃 등 봄꽃들이 피고 지기를 반복하며 다채로운 볼거리로 상춘객들의 봄나들이를 반긴다.

화담숲은 다양한 테마원을 관람할 때마다 각 테마원의 이야기를 오감으로 경험할 수 있는 화담숲 도슨트 서비스를 제공해 더욱 다채롭게 자연을 즐길 수 있다. 화담숲 모바일 앱을 통해 저마다의 차별화된 매력을 지닌 16개의 테마원의 모습을 볼 수도 있고, 테마원에 대한 자세한 해설 서비스를 들으며 우리 꽃과 나무들의 생태 이야기를 체험할 수 있다. 다양한 테마원을 거닐며 하나씩 채워가는 재미를 느낄 수 있는 스탬프투어 또한 앱을 통해 만나볼 수 있다.

개원과 더불어 화담숲은 곤지암리조트와 함께 4월 말까지 ‘봄 수선화 축제’를 진행한다. 축제 기간 화담숲과 곤지암리조트 광장 일대에는 총 10만여 송이의 수선화가 화사한 노란 물결을 이룬다. 특히 자작나무숲에서는 2000여 그루의 하얀 자작나무와 수선화가 한데 어우러져 장관을 펼친다.

화담숲의 이야기와 철학을 새로운 방식으로 경험할 수 있는 복합 문화 공간 ‘화담채’도 함께 오픈한다. 생성형 AI를 활용한 미디어아트 등 인간과 자연의 조화로운 공존이라는 화담숲의 철학을 다양한 방식으로 재해석한 작품들도 경험할 수 있다.

화담숲은 여유롭고 안전한 관람을 위해 시간대별 입장 정원제를 통해 1일 1만명으로 제한해 운영한다. 100% 온라인 사전 예약제로 운영돼 사전 예약은 필수다. 입장과 1승강장에서 출발하는 모노레일 이용 모두 홈페이지를 통해 원하는 날짜, 시간, 인원수를 선택해 예약할 수 있다. 온라인 사전 예약은 3월 10일 오후 1시에 오픈한다.

화담숲의 봄 시즌 운영 시간은 오전 9시부터 오후 6시까지이며, 입장 마감은 오후 5시다. 입장료는 일반 1만1000원, 경로우대 9000원, 어린이 7000원이고 모노레일, 화담채 이용 요금은 별도이다. 휴원 일정 및 기타 자세한 사항을 화담숲 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr

