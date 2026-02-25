“물건 훔치면 수사 빨라질 걸?” 챗GPT 조언에 절도한 40대
1700만원 상당의 고가 컴퓨터 그래픽처리장치(GPU)를 훔친 혐의로 붙잡힌 40대 남성이 생성형 인공지능(AI) 챗GPT의 조언을 받고 범행을 저질렀다는 황당한 변명을 내놨다.
GPU를 훔쳐 마련한 돈을 리딩방 사기 피해 계좌에 송금하면 경찰이 절도 사건을 수사하면서 사기 피해 건도 함께 해결해 줄 것이라는 챗GPT의 답변을 믿고 범행을 저질렀다는 주장이다.
경기 평택경찰서는 특수절도 혐의로 40대 A씨에 대해 구속영장을 신청했다고 25일 밝혔다.
A씨는 지난 22일 오전 6시쯤 경기 평택의 한 컴퓨터 부품 판매점에서 GPU를 훔친 혐의를 받는다. 그가 훔친 물품은 1700만원 상당의 GPU 3박스다.
경찰은 사건 발생 하루 만에 A씨를 붙잡았으나, A씨는 그사이 훔친 GPU 3박스 중 2박스를 헐값에 팔아치운 것으로 조사됐다.
A씨는 경찰 조사에서 자신이 리딩방 투자사기 사건의 피해자라며 “경찰이 리딩방 사건을 빠르게 수사해줬으면 하는 마음에 범행했다”고 진술한 것으로 전해졌다.
또 챗GPT가 ‘리딩방 피해 계좌에 훔친 돈을 송금하면 절도범으로 검거됐을 경우 절도 사건을 수사하면서 자연스럽게 리딩방 사건도 함께 수사하게 될 것’이라는 취지로 답변해 범행을 결심했다고 진술한 것으로 알려졌다.
A씨는 범죄 수익금 590만원을 리딩방 투자 사기 피해 계좌에 입금했다고도 주장했다.
경찰은 A씨가 최근 사기 피해를 호소하며 고소장을 제출한 사실은 확인했다면서도 이 같은 진술의 사실 여부에 대해서는 추가 수사를 진행할 예정이다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사