제주 찾는 발걸음 빨라졌다… 2주 앞서 200만 돌파
올해 제주를 찾은 관광객이 200만명을 넘어섰다.
제주도는 지난 23일 기준 입도 관광객 수가 200만2929명으로 집계됐다고 25일 밝혔다.
이는 지난해 같은 기록(3월 7일)보다 2주 빠른 수치다. 내국인은 172만7497명, 외국인은 21만4788명으로 각각 전년 동기 대비 17.7%, 28.2% 증가했다.
지난해 초반 감소세를 보였던 관광객 수는 6~7월을 기점으로 반등해 현재까지 상승 흐름을 이어가고 있다. 지난해 1·2월 전년 동월 대비 각각 6.6%, 18.2% 줄며 침체를 보였던 것과 대조적이다.
제주도는 수요촉진 정책이 효과를 낸 것으로 보고 있다.
도는 지난해부터 서울역, 홍대입구역, 고속터미널역 등 74개 역사에 ‘가깝고 안전한 제주여행’ 홍보 포스터를 게시하고, 동창회·동호회·스포츠단체 등 단체 관광객에게 1인당 3만원, 단체당 최대 200만원의 지역화폐를 지급하고 있다. 지난 19일 기준 단체 인센티브 신청은 456건·1만2958명에 이른다.
해외에서는 지난해 12월 취항한 제주-후쿠오카 직항노선을 기반으로 규슈 수요 창출에 집중했고, 필리핀 최대 여행박람회 ‘트래블 투어 엑스포(Travel Tour EXPO) 2026’ 참가로 잠재 수요를 끌어올렸다.
도는 이러한 흐름을 봄철 성수기인 3~4월로 이어간다는 계획이다. 국내 마케팅은 대면 행사와 친환경 가치에 집중한다. 3월 중순 내나라 여행박람회에 참가하고, 수학여행단 환영 행사를 진행한다. 관광객이 직접 참여하는 친환경 ‘줍젠 프로젝트’를 통해 지속가능한 제주 관광 이미지도 다진다.
중국·대만·동남아·일본을 대상으로 대규모 팸투어와 로드쇼를 진행해 외국인 관광객 유치에 박차를 가한다.
대만에서는 3월 제주관광설명회와 B2B 페스티벌을 열고, 4월 교장단 팸투어와 교육여행 설명회를 통해 고부가가치 교육여행 수요를 공략한다.
동남아에서는 싱가포르·말레이시아 세일즈 로드쇼에 이어 3월 16일 필리핀발 크루즈선이 제주에 처음 입항한다. 일본은 인플루언서를 활용한 유튜브 홍보, 여행사·언론인 팸투어 등으로 직항 노선 활성화를 이어간다.
김양보 제주도 관광교류국장은 “200만명 조기 달성은 연초부터 국내외 마케팅을 선제적으로 가동한 결과”라며 “봄 성수기 타깃별 맞춤 마케팅을 통해 이 흐름을 지역경제 활력으로 연결해 나가겠다”고 말했다.
지난해 제주 방문 관광객은 1386만1738명이다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
