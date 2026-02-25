정원오 “농지법 이전의 일, 법적 문제 없어…정치 공세 유감”
“조부모가 농사 위해 제 명의 매입…맹지 상태 농사 못 지어”
국민의힘은 25일 이재명 대통령이 전날 국무회의에서 농사를 안 짓는 농지는 매각 명령을 해야 한다고 발언한 것과 관련, “1호 대상으로 정원오 성동구청장에 대한 조사를 진행하라”고 촉구했다. 이에 정 구청장은 “함량 미달 정치 공세 소재로 이용한 것에 대해 매우 유감”이라며 의혹을 정면 반박했다.
정 구청장은 이날 페이스북을 통해 “해당 농지는 조부모께서 55년도 더 이전(1968·1970년)에 매입한 것”이라며 “농사를 짓기 위해 매입하신 땅으로 장손인 제 명의로 등록한 소규모 토지이고 실제 부모님께서 농사를 지으시던 땅”이라고 말했다. 이어 “1990년대부터는 도로가 없어 아예 농기계도 들어가지 못하는 이른바 ‘맹지’가 되어 더 이상 농사를 짓지 못한다”고 전했다.
농지법 제정 이전이라서 법적으로도 문제가 없다는 입장이다. 정 구청장은 “농지법(1994년 제정)이 만들어지기 전의 일로, 1996년 이전에 취득한 농지는 처분 의무나 소유 제한 규정이 소급 적용되지 않는다”고 설명했다.
그러면서 “간단한 사실관계만 확인해도 전혀 위법이 아니고 투기 운운 자체가 넌센스라는 것을 알 수 있다”며 “그럼에도 불구하고 허위 사실을 계속 유포할 경우 법에 따라 엄중 조치할 것”이라고 경고했다.
앞서 박성훈 국민의힘 수석대변인은 논평에서 “이 대통령이 밀어붙이는 농지 강제매각 정책이 정당성을 확보하기 위해서는 엄정한 기준과 잣대로 ‘내 편’일지라도 일벌백계의 자세로 본보기를 보여주는 강력한 조치가 필요하다”며 정 구청장을 겨냥했다. 정 구청장은 6·3 지방선거에서 민주당 서울시장 후보 여론조사에서 1위를 달리는 유력 주자다.
같은 당 김재섭 의원도 페이스북에 “공시 자료로만 보면 정 구청장은 57년 경력의 영농인이거나 이재명이 말하는 투기꾼”이라며 “농지법 위반 의혹이 사실로 밝혀지면 농지 매각으로 그칠 것이 아니라 수사를 받아야 한다”고 적었다.
김혜원 기자 kime@kmib.co.kr
